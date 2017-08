Dansk Folkeparti vil frata utenlandske gjengmedlemmer statsborgerskap

Innvandringspolitisk talsmann i DF, Martin Henriksen kommer nå med et kontroversielt forslag for å få bukt med gjengproblematikken i København.

Siden 12. juni har det vært minst 15 skyteepisoder og to knivangrep i København. Politiet har fengslet 16 personer med gjengtilknytning i forbindelse med disse hendelsene.

Dansk Folkeparti har nå kastet seg på Socialdemokratiets kritikk av den sittende regjeringen i Danmark, og mener det er på høy tid å komme med konkrete tiltak.

Vil utvise gjengmedlemmer



- Domstolene har blitt for slappe, lovgivningen er ikke stram nok, og regjeringen legger til rette for at innvandrergjenger styrer Købehavn, sier innvandringspolitisk talsmann i DF, Martin Henriksen til DR Nyheder.



Han vil nå ha våde justisminister Søren Pape Poulsen, og utlendings- og intergreringsminster Inger Støjberg på banen.

LEI: Etter mye gjengrelatert vold i København den siste tiden, vil innvandringspolitiske talsmann i Dansk Folkeparti, Martin Henriksen gå nye veier for å få slutt på problemene.

- Det er svært ofte innvandrere som er involvert, og derfor vil vi se på et forbud mot disse gjengene, slik at det å alene være tilknyttet en gjeng kan være grunnlag nok for en utvisning fra Danmark, sier Henriksen.

I tilllegg ønsker han å kikke på mulighetene for å frata et eventuelt statsborgerskap dersom man blir dømt et forhold som er relatert til gjengaktivitet.

Ordfører i København, Frank Jensen ber politiet i hovedstaden sette inn ekstratiltak for å bekjempe gjengkriminaliteten som har eskalert i løpet av sommeren.

Økende gjengkriminalitet i København



Torsdag 3. august ba Københavns politi om å opprette mobile politistasjoner som svar på sommerens økende gjengkriminalitet i hovedstaden.

– Vi har bruk for mer synlig politi. Ikke et eneste sted, gate eller park skal gjengene få lov til sitte på makten og gjøre livet utrygt for de lokale beboerne, uttaler Jensen i en pressemelding.

Målet er at politiet skal kunne flyttes rundt og plasseres der gjengene til enhver tid dominerer.

Visiteringssone

Samtidig utvider og forlenger politiet i København byens såkalte kroppsvisiteringssone. Innenfor et bestemt område kan politiet foreta kroppsvisitering av personer uten å ha en konkret mistanke.

Denne sonen ble opprettet 20. juli som svar på en periode med flere skytinger og knivstikk i området rundt bydelene Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg. Politiet forlenger ordren nå til 15. august og utvider sonen til også å gjelde et lite område rundt Ryparken stasjon, på grunn av nylig skyting der.

«Symbolpolitikk»

Skytingen i København har fortsatt også etter at kroppsvisiteringssonen ble iverksatt. Onsdag ble en 24 år gammel mann skutt og såret nordvest i København. Det var hovedstadens fjerde skyteepisode på én uke.

Justisminister Søre Pape Poulsen må komme på banen i bekjempelsen av gjengkriminalitet, mener Anna Mee Allerslev, som sitter i byrådet i København med ansvar for integreringssaker.

Hun foreslår å hente tilbake de 200 politibetjentene som i 2012 ble flyttet fra København til Jylland.

– Problemet er her og nå, med våre egne borgere innenfor egne grenser. Det må vi få løst, sier hun.