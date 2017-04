FIKK OPPMERKSOMHET: Den danske folketingspolitikeren for Liberal Alliance, Joachim B. Olsen (39) har fått mye pes for sin uttalelse om at Lotto er en skatt for dumme folk. Foto: Steen Brogaard/Nettavisen

Dansk politiker: - Det er dumme folk som spiller Lotto

Omtaler lykkespillet som en skatt for dumme mennesker.