Datakriminelle tilbyr kundeservice

Tenk deg at datamaskinen din blir hacket og viktige filer eller kontoer blir gjort utilgjengelig for deg.

Det er virkeligheten for stadig flere selskaper og privatpersoner. Fra 2012 til 2016 har antall oppdagede såkalt ransomware økt fra 1 til 213, skriver selskapet F-Secure i en større rapport.

–Den raske veksten viser at kriminelle har forstått at filene dine har en verdi. Ransomware utnytter frykten mennesker har for å miste verdifulle eiendeler. De spiller på følelser og manipulasjon for å få ofrene til å betale, sier Sean Sullivan, sikkerhetsekspert i F-Secure.

FRA 1 TIL 193: Antall ransomware oppdaget fordelt på år 2012 til 2016.

Tusener i løsepenger



Han sier at løsepengesummen for privatpersoner ofte er mellom 3000 og 5000 kroner. For selskaper er summene langt høyere. En undersøkelse gjennomført av IBM viste at 70 prosent av selskapene som blir angrepet, betaler løsepenger. Summene varierer da mellom 80.000 og 350.000 kroner.

Årsaken er at dataen som ellers går tapt, er uvurderlig.

–Dessverre er ikke folk gode nok til å sikkerhetskopiere filene sine. Den eneste løsningen for å få tilbake filene er derfor ofte å betale løsepengene. Dette gjør at ransomware har en forretningsmodell som virkelig fungerer, sier Sullivan.

I FORHANDLING: Slik kan det se ut når en privatperson er i forhandlinger med kriminelle.

Kundeservice



Flere ransomware-grupperinger tilbyr kundeservice for sine ofre. Dette kan være et nettsted med en «spørsmål og svar»-side, trinnvis forklaring om hvordan du bruker Bitcoins for å betale løsepenger, samt chattekanaler der ofrene kan forhandle direkte med de kriminelle.

F-Secure testet flere slike kundeservicer, og fant at det er mulig å flytte både på tidsfrister og summer i forhandlingen med de kriminelle.

Tips

SULLIVAN: Sikkerhetsekspert Sean Sullivan i F-Secure.

Sean Sullivan i F-Secure har disse tipsene for hvordan du unngår å få dine data låst av hackere:

Vær skeptisk til alle e-postvedlegg, også de fra kjente organisasjoner. Vær spesielt kritisk til vedlegg med ZIP-filer eller Office-dokumenter med macroer. Skjermbildet viser et "offer" fra F-Secure i samtale med en av bakmennene.



Ta regelmessige sikkerhetskopier av data, lagret på nettet. Holde kopiene isolert fra de stasjonære enhetene slik at ikke de også blir krypterte. Kontroller jevnlig at kopiene fungerer.



Hold programvaren oppdatert, og begrens bruken av nettlesertillegg som Flash Player og Silverlight.



Bruk en robust sikkerhetsløsning som dekker alle enhetene dine.