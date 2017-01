Datatilsynet vil granske Remas Æ-app

ANNONSE

Det melder Nationen fredag.

Onsdag lanserte Rema 1000 appen Æ, som gir kundene rabatt på varene de kjøper mest av, samt frukt og grønt. Fagdirektør Catharine Nes Datatilsynet sier at de lenge har fulgt lojalitetsprogrammene i dagligvarebransjen, og at de nå skal gjennomgås.

- Vi er i gang med å undersøke Trumf, men prosessen er ikke sluttført. Vi skal nå på nyåret granske samtlige av lojalitetsprogrammene i dagligvarebransjen, sier Nes til Nationen.

LES også: Rema går i strupen på Coop Medlem og Trumf med Æ

OG her: Rema innfører ti prosent rabatt på utvalgte varer

Må informere

Hittil er det bare Coop og Norgesgruppen som har hatt sine lojalitetsprogram i form av Coopkortet og Trumf.

- Det er svært viktig at bransjen som tilbyr lojalitetsprogrammer informerer medlemmene godt om hvilke opplysninger som samles inn og hva de brukes til, sier Nes.

LES mer: Rema tar grep: Kvitter seg med flere Coca-Cola-produkter

OG: Kiwi svarer Rema: Dobler bonusen på frukt og grønt til 15 prosent

- Rema må være forsiktig

I Remas nye mobilapp Æ opplyser de, i sine vilkår og personvernopplysninger, at «av personopplysninger vil samles inn og lagres din handlehistorikk i din brukerkonto i Æ (...) formålet er blant annet å sikre optimalisering av sortiment, vareplasseringer og drift av våre butikker».

Instituttleder for institutt for markedsføring ved handelshøyskolen BI, Bendik Meling Samuelsen, peker på at informasjon hos aktørene er et viktig bidrag for oppnå mest mulig innsikt i forbrukerne handlemønster.

- Generelt sett så skal Rema som andre aktører være forsiktige. De har ikke noe å miste på å miste lojaliteten hos kunder. Vi står i et bytteforhold. Du må gi noe fra deg for å få noe igjen. Det har vi vent oss til for lenge siden, sier Samuelsen til Nationen.