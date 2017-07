En utenlandsk datingtjeneste fikk skattesmell på rundt 30 millioner kroner etter at skatteetaten utførte kontroll.

- Gjennom kontroller har vi sett at selskapet har drevet datingsider for kunder i Norge, med en omsetning på flere millioner kroner årlig. På nettsiden oppgis det at det betales moms inn til norske myndigheter, men våre kontroller viste at det ikke var tilfellet, sier skattedirektør Hans Christian Holte i skatteetaten til Dagens Næringsliv.

Skatteetaten har avdekket betydelige feil i momsinnbetalingen til flere utenlandske selskaper som selger apper, spill, dating- og strømmetjenester til norske forbrukere. I 2011 innførte skatteetaten en forenklet momsregistrering, Voes (Value Added Tax on Electronic Services), for slike utenlandske selskaper.

I fjor resulterte kontrollvirksomheten i 490 millioner kroner i økte inntekter til den norske statskassen. Erfaringene er at selskapene som blir «tatt» fortsetter å betale moms etter kontrollen.