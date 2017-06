Den norske kronen styrker seg etter rapport

ANNONSE

Kronen nådde en bunn på under 9,57 kroner mot en euro for rundt en uke siden. Nå begynner det å se litt lysere ut for alle som skal på ferie i utlandet i tiden fremover.

Etter at Norges Bank la frem en særdeles sterk rapport fra Regionalt nettverk, som indikerer at veksten i økonomien tar seg opp, styrker kronen seg mot alle de store valutaene.

Løftet klokken 10

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets viser til at styrkingen av kronen startet allerede tirsdag morgen, da inflasjonatallene fra Sverige kom inn litt sterkere enn ventet. Det løftet også den norske kronen.

Det er imidlertid først og fremst rapporten fra Regionalt nettverk klokken ti som virkelig fikk den norske valutaen opp.

- Det var en veldig sterk, en overraskende sterk, rapport, sterkere enn vi ventet, og underbygger synet om at bunnen har passert for utviklingen i norsk næringsliv. Det bidrar til å løfte kronen, sier Østnor til Nettavisen.

STYRKER SEG: Kronen styrker seg mot dollaren til det høyeste siden starten av måneden.

Det har tidligere vært klaget om at veksten i norsk økonomi er for treg, men rapporten tyder på at veksten akselerer.

- Rapporten avkrefter bilde av et tregt oppsving, sier Østnor.

Fortsatt svak

Økt vekst i økonomien fører som regel også til økt etterspørsel etter landets valuta, noe som gjør at kronen styrker seg når utviktene for veksten i norsk økonomi bedrer eg.

Du må nå betale 9,438 kroner for én euro, 8,417 kroner for én dollar og 10,69 kroner for ett pund, alle betydelig sterkere enn før rapporten ble lagt frem klokken 10.

Selv om kronen fortsatt er svak, spesielt mot euroen, tyder dermed retningen på at sommerferien din kan i hvert fall bli litt billigere.

