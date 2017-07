Den norske kronen styrker seg kraftig

Oljeprisoppgangen bidrar til å gjøre utenlandsferien billigere for nordmenn.

For andre dag på rad styrker den norske kronen seg mye mot store valutaer som dollar, euro og pund. Oppgangen skyldes blant annet at oljeprisen er på sitt høyeste på to uker og ligger nå på 49,30 dollar fatet.

Den norske kronen har hatt en sterk utvikling den siste tiden, etter å ha nådd sitt laveste nivå for året i slutten av juni.

- Jeg tenker at kronen har vært undervurdert i lang tid, og har svekket seg en god del mer enn man skulle forvente ut i fra oljeprisutviklingen. Sånn sett er det ikke unaturlig at den styrker seg nå, sier Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets til Nettavisen.

TRUMP-STYRKNING:Helsefadesen til Donald Trump bidrar til å styrke norske kroner.

Lite likviditet

Magnussen viser samtidig til at ettersom vi er midt i juli, er det lite likviditet i markedene. Det bidrar til at bevegelser i valutamarkedet kan få større utslag enn ellers.

En euro koster nå 9,31 norske kroner, mot 9,60 kroner for tre uker siden, mens pundet koster nå 10,49 kroner.

En dollar koster 8,05 norske kroner, mot 8,38 for tre uker siden. Kronen er nå på sitt sterkeste mot euroen siden starten av oktober.

Ingen helsereform

USAS PRESIDENT Donald Trump.

En grunn til den spesielt svake utviklingen for den amerikanske dollaren er at Donald Trumps forsøk på å erstatte Barack Obamas helsereform gikk i vasken natt til tirsdag.

Helsereformen skulle frigjøre midler som Trump ville bruke på en skattereform som skal styrke amerikansk økonomi. Dette var en viktig del av Trumps valgplattform.

- Det er kommet en nagende tvil til Trumps ambisjoner. Han har ikke fått helsereformen på plass og nå er det nok mange som tviler på om det blir skattereform i det hele tatt, sier Magnussen.

DNB Markets venter nå at kronen skal styrke seg til 9,20 mot en euro om tre måneder og til 8,90 i januar neste år. Dollaren ventes å koste 8,40 kroner i oktober.

