Den svenske staten eier 17,1 prosent av det skandinaviske flyselskapet.

Den svenske staten vurderer å selge seg ut av SAS, skriver Affarsvarlden.

Flere svenske medier melder dette onsdag.

Storbanken Nordea skal ha blitt hyret inn for å finne en kjøper til eierposten på 17,1 prosent. Ifølge en kilde som er tett på, skal to investorer være interessert, men det er behov for flere interessenter.

Salgsprosessen skal ha pågått i en måned.

– Det finnes en fullmakt fra riksdagen om å selge SAS, og jeg har vært tydelig med at staten ikke er en langsiktig eier av SAS, sa næringsminister Miakel Damberg i februar til nyhetsbyrået TT.

I oktober i fjor solgte den svenske regjeringen seg ned fra en eierandel på 21,4 prosent til dagens 17,2 prosent.

