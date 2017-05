Denne boligannonsen tar fullstendig av

ANNONSE

Eva Hagen Gulliksen la for fem dager siden ut huset sitt i Sandefjord ut på Finn.no.

Huset har et skikkelig kongelig preg og søyler, løver, Madonna og Buddha-figurer dominerer.

Nettavisen omtalte annonsen som første avis, og etter det har har en rekke andre medier, inkludert NRK Dagsrevyen, kastet seg på.

- Aldri solgt et sånt hus før



Rekordpopulær

Det har gitt trafikk slik Finn.no knapt nok har sett maken til.

Finn-annonsen har så langt hatt 695.000 visninger, flere enn noen annen annonse siden visningssystemet til Finn.no ble lagt om 1. august 2014.

- Det har vært kjempeinteresse for denne annonsen. Vi ser fra tid til annen at oppsiktsvekkende og annerledes annonser får oppmerksomhet og spres av sosiale medier, gjerne med hjelp av media. Dette huset skiller seg ut ved å være veldig forseggjort og gjennomført, sier Kristine Eia Kirkholm, PR- og informasjonsansvarlig i Finn.no til Nettavisen.

Visninger denne uken

Kirkholm er imidlertid litt usikker på om den store oppmerksomheten er bare positiv for en boligannonse.

- Generelt er det jo slik at jo flere visninger, jo flere potensielle kjøpere, men her er det nok mange skuelystne også. Det viktigste er ikke flest mulig visninger, men at man treffer de rette kjøperne, sier Kirkholm.

Ifølge megler Elisabeth Øritsland Osvoll i Eiendomsmegler1 vil de starte med visninger på huset denne uken. Disse vil i alle hovedsak være privatvisninger, siden de vil unngå for mange skuelystne.

En mulig budrunde er fortsatt lengre frem i tid.

Ny prisrekord i Oslofjorden?