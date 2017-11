Denne rapporten taler Trump midt imot

Amerikanske myndigheter ventes om kort tid å legge fram en rapport som slår fast at klimaendringene er reelle og høyst sannsynlig menneskeskapte.

Den føderale rapporten, som har tittelen Fourth National Climate Assessment, utgis hvert fjerde år i USA.

I et utkast til den siste utgaven av rapporten, som ble gjengitt av The New York Times i august, heter det blant annet at «gjennomsnitts-temperaturene i store deler av verden har økt mye de siste tiårene, og økningen har vært større i løpet av denne perioden enn noen gang tidligere de siste 1.700 årene eller mer».

Les også: Nordmann avslørte klimaskeptikernes feil

«Det er svært sannsynlig at menneskelig påvirkning har vært den dominerende årsaken til oppvarmingen som er observert siden midten av det 20. århundre», heter det videre.

«Mange bevislinjer viser at menneskelig aktivitet, særlig utslipp av drivhusgasser, har hovedansvaret for klimaendringene som er observert den siste tiden», het det i utkastet.

Les også: Forsker: - Det beste som kunne skjedd for klimakampen

Rapportens konklusjon strider med påstander fra president Donald Trump, som har hevdet at den globale oppvarmingen er en kinesisk bløff og som har utnevnt klimaskeptikeren Scott Pruitt til å lede det amerikanske miljødirektoratet EPA.

Den oppdaterte og fullstendige utgaven av rapporten ventes å bli offentliggjort av den amerikanske forskningsetaten NOAA fredag kveld.

Rapporten omtales av NOAA som grunnlaget for å innføre klimatiltak og vurdere risikoene knyttet til klimaendringer.

(©NTB)

Les også: Klimaskeptiker Scott Pruitt godkjent som sjef for USAs miljødirektorat

Mest sett siste uken