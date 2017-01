Departement i USA legger press på Google

ANNONSE

Departementet har levert inn et søksmål for å hindre Google i å utføre oppdrag for føderale myndigheter.

Ifølge søksmålet har Google gjentatte ganger nektet å gi arbeidsdepartementet innsyn i lønningslister og annen informasjon. Myndighetene holder på med en revisjon som skal forsøke å avsløre om selskapet diskriminerer blant de ansatte på bakgrunn av kjønn og etnisitet.

Google sier selskapet har levert tusenvis av opplysninger i et forsøk på å oppfylle kravene fra departementet, men har avvist noen krav fordi selskapet mener det krenker de ansattes privatliv.