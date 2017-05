Derfor ber legen deg droppe ditt årlige besøk

ANNONSE

(Avisa Nordland): Det er ingen hemmelighet at terskelen for å gå til legen i dette landet er lav. En av de tingene mange velger å gjennomføre er en årlig helsesjekk, det er helt unødvendig. Det sier Raymond Dokmo, han er doktor og samfunnsmedisiner og uttaler seg som det, ikke på vegne av sin arbeidsgiver.

– Det finnes ikke noe positivt med en slik sjekk, og det er sløsing av ressurser. Hvorfor skal man undersøke friske folk? La folk være friske inntil de ikke er friske lengre. Man skal ikke lete etter sykdom, det hører ikke hjemme i helsevesenet, sier han bestemt.

Les også: Vil fjerne egenandel for unge hos legen

Mange besøk

For det er mange av oss som årlig besøker fastlegen for en rutinesjekk, uten at man egentlig har noen form for plager.

– Det å undersøke friske folk har ikke noe for seg med tanke på å forebygge sykdom senere i livet. Det kan medføre både unødvendige bekymringer eller en falsk trygghet, sier han, før han utdyper:

– Flere sykdommer kan komme lenge før de gir symptomer, og da kan det være at jeg sier at de er friske, når de egentlig ikke er det, noe som gir en falsk trygghet. På den andre siden kan folk be om blodprøver og diverse tester, og det er mange variabler som kan gi utslag på prøvene. Det kan være noe helt uvesentlig, men det kan føre til enda flere prøver, og folk blir mer bekymret, sier han.

Les også: Legebesøk koster samfunnet milliarder

Derfor mener han at folk bør holde seg unna den årlige helsesjekken.

– Ikke gå til legen om du er frisk. Det fører bare til flere unødvendige tester og flere bekymringer, det er det ingen som tjener på. Men selvfølgelig, har du symptomer som er uforklarlige skal man selvfølgelig oppsøke lege, forklarer Dokmo.

Forebyggende tiltak

Flere går til legen for en helsekontroll for å forebygge sykdom, det mener Dokmo er umulig.

– Det er ikke mulig å forebygge sykdom gjennom en legekonsultasjon, med mindre du lever eller arbeider i et miljø som kan påvirke helsetilstanden din. Dersom du følger alle de gode rådene for forebygging, er det ikke mer å hente på en helsekontroll, forklarer han.

Han forklar videre at det finnes måter å forebygge sykdom på.

– Alle kan selv forebygge gjennom å være fysisk aktiv, ha et greit kosthold, holde seg unna snus og røyk, og unngå overdreven solbruk. Det er det vi mennesker kan gjøre, det finnes ikke et behov for å lete etter noe som ikke er der, sier han.

Les også: Fastlege Jørgen Skavlan ber nordmenn sutre mindre

Flaks og uflaks

Mange av oss lever et liv uten særlige sykdomsplager, mens andre er mer uheldige. Det handler ikke nødvendigvis om mangel på forebygging, ifølge Dokmo.

– Man har det i livet som kalles flaks og uflaks. En person kan røyke hele livet og holde seg helt frisk, mens en annen kan leve en sunn livsstil og få lungekreft, sier han.

Samtidig finnes det også enkelte myter om sykdom, ifølge legen.

– Det sies at det å oppdage en eventuell kreftsykdom tidlig, øker sannsynligheten for å overleve, slik er det ikke nødvendigvis. Det handler mye mer om hvilken type krefttype man får. Enkelte kan ha veldig gode prognoser selv etter lang tid i kroppen, mens andre vil ha dårligere prognoser selv om det blir oppdaget tidlig, forteller Dokmo.





Sløsing av ressurser

En normal legekonsultasjon med blodprøve koster cirka 200–250 kroner, det er 20.000 kroner i løpet av et 80 år langt liv.

– Det er bortkastet og unødvendig. Det er jo snakk om sløsing av ressurser, både for den enkelte, men også for samfunnet. Ofte kan konsultasjoner ende i flere unødvendige prøver også, da kommer prisen fort opp i 7–800 kroner, sier han.

Han mener at ressursene burde blitt utnyttet bedre.

– Om friske folk holder seg unna legekonsultasjoner vil dette frigjøre plass til behandling for dem som trenger de, i tillegg til at det ville blitt mye kortere ventetid. Det ville vært en gevinst både i rene kroner, men også samfunnsøkonomisk, understreker Dokmo.





Psykisk syk

Ofte kan folk kjenne på at man har litt vondt her eller litt vondt der, når det egentlig ikke er noe å kjenne på. Det kan være skummelt.

– Folk kan bli psykisk syk av å overtenke situasjoner og symptomer. For det første må det være ekstremt slitsomt for den enkelte, og samtidig kan det faktisk føre til at du utvikler en sykdom, forklarer Dokmo.

Han oppfordrer friske folk til å fortsette med å være friske.

– Det har ikke noe å si om du er 20 år eller 80 år, er du frisk så er du frisk. Man skal ikke undersøke folk for å lete etter sykdommer, man skal undersøke de som er syke. Så er du frisk så trenger du ikke å gå på en helt unødvendig legekonsultasjon, avslutter han.

Les flere saker fra Avisa Nordland her!

Sett denne?