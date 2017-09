Derfor blir enkelte i Florida værende under orkanen Irma – tross evakueringsordre

Orkanen Irma nærmer seg.

NEW YORK (Nettavisen): Mens innbyggerne i Texas og Louisiana forsøker å komme til hektene etter orkanen Harvey, er fokuset til den nasjonale pressen her i USA konsentrert om neste orkan – Irma – som er ventet til fastlandet denne helgen.

Irma er en av de kraftigste orkanene som er målt i Atlanterhavet, og har kostet menneskeliv under sin herjing i Karibia. Den er nedjustert fra kategori 5 til kategori 4 akkurat nå, men Florida forbereder seg fornuftig nok likevel på et uønsket og potensielt katastrofalt besøk.

Det er for tiden ventet at Irma, som er større enn hele Florida, treffer fastlandet søndag morgen.

ABC News melder at over én million innbyggere har fått ordre om å evakuere. Guvernør Rick Scott mener at alle i delstaten bør komme seg vekk, dersom de kan.

ORKANEN IRMA er på vei mot Florida. Til venstre ser du orkanen Katia, som herjer i Mexicogolfen. Bak Irma kommer også orkanen Jose (utenfor bildet), som er oppjustert til kategori 4.

FORBEREDER SEG: Kurt Vetter og hans niese Lanae Corley gjør seg klare til Irma.

It's not illegal to stay during a mandatory evacuation, but it's a pretty bad idea, officials say https://t.co/7gDxWzOjSu — Meg Wagner (@megwagner) 8. september 2017

Nødetatene jobber for å nå ut til alle med beskjed om at det ikke nytter å ringe 911 mens orkanen Irma er der – det er først når orkanen har passert, at folk kan regne med å få hjelp.

Det er likevel ikke alle som drar. CNN intervjuet fredag en mann som planlegger å bo i båten sin, og har invitert en uteligger til å være sammen med ham. De satser på at båten skal være et trygt sted å være.

- Jeg vokste opp på sjøen og har overlevd mange stormer. Dette blir nok den verste, men jeg tror jeg overlever, sier James Ablion.

Bareier Adam Gersten er også en av dem som blir værende.

- Vi ønsker å åpne så fort stormen har lagt seg. Vi holder dessuten til i et murbygg, sier Gersten til CNN.

Hans forberedelser har pågått i en uke allerede.

Alle offentlige skoler i delstaten er stengt, foreløpig fra og med fredag til og med mandag.

HUNDREVIS av innbyggere er allerede på plass i Miami-Dade County Fair Expo Center i Miami.

SANDSEKKER lastes inn i en truck. Ryan Kaye var en av mange som benyttet seg av myndighetenes tilbud om sand.

Jan-Michael Medina i Miami forteller til ABC News at han skal bli værende.

- Jeg kan ikke dra. Moren min er uhelbredelig syk. Det er for tøft for henne å bli transportert, så jeg har ikke noe valg. Vi bor ikke i evakueringsområdet, men huset vårt ligger ganske lavt. Det kommer mye vann, så vi er nødt til å ta våre forholdsregler, og jeg har min syke mor hjemme hos meg, så det kreves en del ekstra for å sørge for at huset et trygt, sier Medina til ABC News.

Han ventet fem timer i kø for å få tak i sandsekker. Myndighetene i Miami har delt ut 6000 sandsekker fra parkeringsplassen i Grapeland Water Park alene, men hver innbygger fikk bare lov til å ta seks hver derfra.

De som ennå ikke har evakuert, kan ikke lenger benytte seg av fly. Alle avganger i helgen er kansellert, og det er nesten ingen billetter igjen ut av Miami fredag.