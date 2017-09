Derfor er innenriksminister Ryan Zinke i trøbbel etter norgesbesøket

Ryan Zinke er den fjerde ministeren som har reist ekstravagant på skattebetalernes regning.

NEW YORK (Nettavisen): USAs president Donald Trump vurderer å sparke helseminister Tom Price etter at det er blitt avslørt at Price har sløst grovt med skattebetalernes penger gjennom utstrakt bruk av dyre privatfly.

Ifølge CNN har han reist for minst tre millioner kroner, blant annet til sitt feriested i Georgia og til Tennessee for å spise lunsj med sin sønn.

Price har i ettertid beklaget dette og lovet å betale kostnadene av egen lomme. Det bør han ha råd til, med tanke på at hans jobb som helseminister gir ham en årslønn på rundt hundre millioner kroner.

- Jeg er ikke fornøyd. Personlig er jeg ikke fornøyd, og det har jeg latt ham få høre, sier Trump ifølge The Washington Post om privatfly-bruken til Price.

Tom Price er imidlertid ikke den eneste ministeren som har gjort dette. Politico har avdekket at det er minst tre andre ministere som har chartret privatfly eller militærfly i stedet for å fly kommersielt eller reise på billigere vis.

Finansminister Steven Mnuchin, miljøminister Scott Pruitt og innenriksminister Ryan Zinke har gjort det samme, skriver nettstedet.

I Zinkes tilfelle inkluderer dette en tur til Norge.

Zinke og hans kone Lolita reiste med militærfly til Norge i mai. Sammen med fem amerikanske senatorer og Norges USA-ambassadør Kåre R. Aas besøkte Zinke tre norske byer og fikk innsyn i hvordan Norges oljeaktiviteter Arktis skaper arbeidsplasser og industriell utvikling.

Under den turen la Zinke ut bilder fra Hammerfest på Twitter og fortalte at han hadde diskutert energi og «våre to lands lange vennskap». Turen gikk deretter videre til Grønland og Alaska, hvor han hadde jobbrelaterte møter.

Scenes from #Norway! Talking energy and our two nations' long friendship. Oh and yep, that's snow! Thanks for the invite @lisamurkowski pic.twitter.com/50Jns0PPYj — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 26. mai 2017

Problemet var altså ikke turen, men reisemåten. Enda mer provoserende er nok Zinkes tur med privatfly fra Las Vegas til Glacier Park i Montana, en tur som kostet skattebetalerne 12.375 dollar. En kommersiell flytur på denne strekningen koster bare noen hundre dollar.

Scott Pruitt har angivelig brukt over 58.000 dollar på ikke-kommersielle flyturer, mens finansminister Steven Mnuchin anklages for å ha reist med privatfly på skattebetalernes penger for å se solformørkelsen for noen uker siden.

Normen for amerikanske ministere er å reise kommersielt så lenge det ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Den republikanske senatoren Chuck Grassley ber nå president Donald Trump ta grep for å «understreke overfor kabinettmedlemmer nødvendigheten av å reise på rimelige og kostnadseffektive måter».

