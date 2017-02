Derfor satser Warren Buffett stort på Apple

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I et intervju med CNBC mandag forteller Warren Buffett at hans holdingselskap Berkshire Hathaway nå sitter på rundt 133 millioner aksjer i Apple, etter at det kjøpte opp ytterligere aksjer tidligere i år.

Dette skal være mer enn det dobbelte av hva Berkshire avslørte tidligere denne måneden, skriver ABC News. Intervjuet med CNBC ble gjort etter at han i helgen sendte ut sitt årlige brev til aksjeeierne i Berkshire Hathaway.

Den heftige investeringen i Apple kommer overraskende på mange, siden han lenge har uttalt at det er vanskelig å vite hvilke teknologiselskaper som vil overleve.

Buffett har imidlertid lagt merke til hvor lojale Apples kunder er.

- Apple slår meg som et selskap med et utholdende produkt et enormt nyttig produkt for dem som bruker det. Ikke at jeg gjør det, sier milliardæren.

Han har lagt merke til hvor mange av hans barnebarns venner som bruker iPhone og hvor mange som konsekvent bytter ut en gammel iPhone med en ny.

Warren Buffett har også investert over ni milliarder dollar i aksjer i flyselskap, noe han tidligere har advart mot på grunn av bransjens store kapitalkrav og dårlige avkastning.

Berkshire Hathaway eier nå en betydelig aksjeandel i American Airlines, Delta Air Lines, United Continental og Southwest.