Derfor sluttet Ellen Arnstad på dagen

Nesten fire uker etter at Ellen Arnstad (51) plutselig reiste hjem fra lokalene til Se og Hør, åpner hun seg i et intervju med Aftenposten om årsaken til dette.

Den brå avskjeden vakte oppsikt. Arnstad har vært en kjent figur i magasinbransjen helt siden hun som 27-åring ble redaktør for Henne.

Det verserte rykter om en maktkamp med konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller media, men sannheten er at hun sluttet på dagen for å ta vare på en alvorlig syk sønn på 23 år.

Allerede da Joachim var fem år gammel, fikk Ellen Arnstad og ektemannen Stein Støa (66) beskjed om at sønnen deres gradvis ville miste alle sanser og fysiske funksjoner, og få et kort liv.

- Vi bestemte oss for å nyte de årene vi fikk til alt ville bli vanskeligere, forteller Arnstad til Aftenposten.

Nå er Joachim 23 år gammel, sterkt bevegelseshemmet og lever på sondenæring.

Den dagen Arnstad plutselig sluttet i jobben, lå han på intensivavdelingen på Ullevål sykehus med sin fjerde lungebetennelse på kort tid, og det var usikkert om han ville overleve.

- Det var viktig for meg å dra fort hjem, rett og slett.

Hun forteller til avisen at hun velger å fortelle om Joachims historie fordi hun vil at folk skal forstå hvorfor hun valgte å avslutte en lang karriere i norsk presse.

- Vi er glade for hver dag han får. I mange år har det ligget i ryggmargen min å holde tempo, ligge i forkant og være klar for neste sving. Akkurat nå skal jeg ikke det. Jeg skal være her.