Derfor styrker kronen seg mot normalt

Den norske kronen styrker seg tross stabil oljepris og svake nøkkeltall

- Kronen har styrket seg mot euro de siste ukene, uten at det skyldes de tradisjonelle driverne av kronekursen, skriver valutastrateg i DNB Markets Magne Østnor i et notat tirsdag.

Han forklarer at den forsatte kronestyrkingen mot dollar handler mer om en svakere dollar, enn en sterkere norsk krone.

- Oljeprisen har handlet innenfor det samme smale intervallet mellom 53 og 58 dollar fatet som vi har sett siden begynnelsen av desember. Detaljomsetningen skuffet i desember og inflasjonen var lavere enn ventet i samme måned. Kronestyrkingen lar seg likevel forklare, skriver Østnor og peker på tre hovedårsaker:

I valutamarkedet er utsiktene for mange av de store valutaene for tiden usikre. Trump preger dollaren, Brexit preger pundet, parlaments- og presidentvalg preger euroen og endelig preger penge- og valutapolitikk både japanske yen og sveitsiske franc. I et relativt perspektiv fremstår kronen dermed som attraktiv.

Oljeprisen fikk seg et løft etter at OPEC ble enige om en avtale i slutten av november. Avtalen ble tolket som sterk, blant annet fordi de avtalte produskjonskuttene ble fordelt på de enkelte landene. Nærmere nyttår steg imidlertid tvilen om hvorvidt de enkelte OPEC-landene ville etterleve avtalen, uten at dette fikk utslag i oljeprisen. Etter nyttår virker det som om landene i stor grad lever opp til de avtalte kuttene. Det har vært en positiv faktor for kronen, selv uten videre oppgang i oljeprisen.

Den siste, og kanskje viktigste årsaken, er oljeselskapenes kjøp av kroner for å betale skatt. Oljeskatten for 2016 betales dels i annet halvår 2016, og dels i første halvår 2017.

- I 2016 var oljeprisen 378 kroner fatet i snitt. Vi tror det er om lag 10 prosent høyere enn hva som lå til grunn for skatteberegningene for fjoråret. I tillegg til skatten for første halvår i år beregnet i fjor, må oljeselskapene nå de nærmeste månedene også betale skatt for de inntektene som skyldes høyere oljepris enn forventet i 2016, skriver Østnor.

Han peker også på at petroleumsproduksjonen virker å ta seg opp.

- Fremover tror vi oljeprisen vil stige til 70 dollar fatet i fjerde kvartal i år, og at nyhetsbildet vil preges av Trump, Brexit, europeiske valg og sveitsisk/japansk penge-(valuta)politikk. At de kommersielle kronekjøp forskutteres i første halvår, resulterer i at vi reviderer prognosen vår for EURNOK det nærmeste året. Vi venter at EURNOK handler rundt 8,70 om tre måneder og rundt 8,50 om 12 måneder. Med det vil vi fortsatt ha en krone som er svakere enn hva vi anser som et normalt nivå, minner Østnor om.