Desember: Boligprisene øker fortsatt

ANNONSE

Eiendom Norge presenterer onsdag fersk prisstatistikk for desember 2016.

Den viser at boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i desember 2016.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,1 prosent fra forrige måned.

- Unormalt sterk vekst

Boligprisene er 12,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden og steg i gjennomsnitt med 8,3 prosent fra 2015 til 2016.

– Boligprisveksten sist måned er den sterkeste desember-måneden siden målingen startet i 2003, og prisutviklingen var unormalt sterk over hele landet. Knapt noen områder opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Prisvekst i snitt: 8,3 prosent

– For 2016 endte vi på en gjennomsnittlig prisvekst på 8,3 prosent, noe som er betydelig høyere enn hva de fleste spådde ved inngangen av året. Vi forventer at den sterke utviklingen vil fortsette de første månedene i 2017, sier Dreyer.

Det ble solgt 2.645 bruktboliger sist måned. Det er en nedgang på 11,2 prosent sammenlignet med desember 2015. I 2016 er det solgt 85.449 boliger, noe som er 3,1 prosent færre enn i 2015.

– Det har vært lavere aktivitet i boligmarkedet i de fleste deler av landet i desember. Når det gjelder 2016 under ett er det særlig Oslo og Rogaland som har dratt totalomsetningen ned, da antall solgte boliger her har sunket med henholdsvis 7,6 prosent i Oslo og 9,9 prosent i Rogaland sammenlignet med 2015, sier Dreyer.

Les også: Rekordsalg av nye boliger på Østlandet

Les også: Strengere boliglånskrav i Oslo

- Stor nedgang i antall boliger for salg

Ved utgangen av måneden var det 10.542 boliger til salgs - 12,5 prosent færre enn for ett år siden.

– Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag. Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

Tregest i Kristiansand



Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2016, mot 54 dager i desember 2015. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig.

Av de større byene så tok det lengst tid i Kristiansand med 101 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i desember hadde Oslo og Moss med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest prisutvikling hadde Haugesund med en nedgang på 0,1 prosent – den eneste av byene hvor boligprisene falt i desember.

Sterkest i Oslo og Drammen

Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent.

Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 2,6 prosent og 1,4 prosent.

– Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året. Prisnivået i Oslo er nå betydelig høyere enn i de andre store byene i Norge. Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, avslutter Dreyer.

Les også: Boligprisene vil øke med opp til 11 prosent i 2017