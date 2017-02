Dette bildet får Twitter til å koke

ANNONSE

Mandag inviterte USAs president Donald Trump (70) representanter fra organisasjonen Historiske svarte læresteder i USA (HBCUs) til Det ovale kontor i Det hvite hus.

Som en av Trumps rådgivere var også Kellyanne Conway (50) tilstede under møtet, og i etterkant er det hun som har fått mest oppmerksomhet.

Les også: CNN: - Kellyanne Conway har fått TV-karantene av Det hvite hus

En rekke bilder viser hvordan hun setter seg i sofaen inne i Det ovale kontor for å ta et gruppebilde av hele gjengen.

Hun sitter på knærne med skoene på, og etter å ha tatt bildet skal hun ha sjekket mobilen sin, skriver AFP. Det får mange til å reagere.

Artikkelen fortsetter under.

FÅR REAKSJONER: Trump-rådgiver Kellyanne Conway får reaksjoner etter at hun satt på kne i sofaen i Det ovale kontor i Det hvite hus under et møte mellom USAs president Donald Trump representanter fra Historiske svarte læresteder i USA (HBCUs). Foto: AFP



Les også: Kellyanne Conway bannlyst av «Morning Joe»

- Viser mangelen på respekt

Flere amerikanske medier, blant dem The Telegraph og Daily News, skriver at Twitter koker etter å ha sett Trump-rådgiveren i sofaen.

- Kellyanne, vis litt respekt... Og klasse..., skriver en på Twitter.

- Du kan ikke forvente at vi skal ta dette «møtet» alvorlig når dette er settingen, skriver en annen.

- Conway med skoene på i sofaen på Det ovale kontor viser den generelle mangelen på respekt Trump-teamet har vist, skriver en tredje.

- Kan noen fortelle meg om dette bildet er ekte, spør en som ikke kan tro at det ser sant.

- Kellyanne Conway hadde blitt slått med en tresleiv hvis dette var i min mors hus, skriver en annen spøkefullt.

Les også: Trump-rådgiver kan bli etterforsket for Ivanka-reklame

Les også: Trumps rådgiver innrømmer massakre-tabbe

Artikkelen fortsetter under.

FÅR REAKSJONER: Trump-rådgiver Kellyanne Conway får reaksjoner etter at hun satt på kne i sofaen i Det ovale kontor i Det hvite hus under et møte mellom USAs president Donald Trump representanter fra Historiske svarte læresteder i USA (HBCUs). Foto: AFP

Blir tatt i forsvar

Andre skriver med litt humor at det hun gjør med telefonen i sofaen er å lekke informasjon fra møtet, med referanse til Donald Trumps angrep på myndigheter som lekker historier til mediene.

Men selv om Twitter flommer over av folk som mener Conways stund i sofaen er upassende, er det også veldig mange som ikke ser noe galt i det.

Les også: Trump-rådgiver: - Vi vil si «falske nyheter» til media slutter å angripe Trump

Noen mener det er åpenbart at Conway sitter i sofaen fordi hun ikke skal være med på bildet, og må komme seg ut av fotografens vei.

Mange minner om reaksjonene som kom da forhenværende president Barack Obama hadde beina på skrivebordet mens han tok en telefonsamtale til Irans president i 2013. Han ble den gang anklaget for å være respektløs.

@JolietJake420 As conservatives defend classless Kellyanne,please remember how they lost their minds when Obama put his feet on His OWN Desk pic.twitter.com/b59A3W2YzT — Joliet Jake (@JolietJake420) February 28, 2017

I have never cared so little about a political "scandal" as I do about Obama and Conway putting their feet on furniture. — Alana (@alanaleab) February 28, 2017

Those not pissed by Conway's feet on the couch are probably the same hypocrites who attacked Michelle Obama for wearing a sleeveless dress. pic.twitter.com/qEgjUdyEnO — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) February 28, 2017





Her er et utdrag tweets fra folk som reagerer på Conways opppførsel mandag:

@AFP is it just me or does this image of Kelly Anne sitting with her feet up on the sofa during this meeting seem downright ignorant & rude? — SpaceShuttleAlmanac (@ShuttleAlmanac) February 28, 2017

Kellyanne Conway never fails to enhance the dignity of the office. pic.twitter.com/LvSXILFPGQ — Aaron Vallely (@Vallmeister) February 28, 2017

Kellyanne Conway checks her phone after taking a photo of President Donald Trump and leaders of black universities, colleges in Oval Office pic.twitter.com/MgVhCoJFuC — AFP news agency (@AFP) February 28, 2017

@AFP Kellyanne Conway. Always a lady and showing respect for the Oval Office. — Jeremy Pond (@JeremyPond) February 28, 2017

Sett disse videoene?