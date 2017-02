Dette bildet ga Even reklameavtale med klokkegigant

ANNONSE

- Jeg begynte å ta bilder med mobilen på fjellturer, som egentlig bare var for trimmen sin del. Det utviklet seg. For 1,5 år siden kjøpte jeg meg ordentlig kamera, forteller Even Tryggstrand til Nordlys.

Nå har det begynt å ta av for 33-åringen. Bildet av nordlys over Otertinden i Troms har så langt fått 243.000 likes på Instagramkontoen Earthpix.

Det har også landet Tryggstrand en reklameavtale med klokkemerket Daniel Wellington.

- Jeg har ikke tjent noe nevneverdig på denne hobbyen ennå, men det har blitt noe og jeg håper det kan utvikle seg, sier Tryggstrand til Nettavisen.

Tidligere har han fått publisert bilde på Instagramkontoen til Redbull. Artikkelen fortsetter under bildet.

Bildene har også skapt stor oppmerksomhet rundt Evens egen Instagramkonto «Eventyr».

- Bildene har gitt meg veldig mye oppmerksomhet. Jeg har hatt en økning på 1000 følgere i uka den siste måneden, og veldig mange spørsmål, sier han.

- Hva er det folk spør om?

- Det er stor interesse for hvordan man kan komme seg til Norge å se nordlyset, og hvor de beste plassene er i nærområdet, sier han.

Vil guide nordlysturister



Nå går Tryggstrand med tanker om å guide nordlysturister i områdene rundt Tromsø.

- Det er veldig mange som driver med det allerede, men jeg mistenker at det er plass til én til, sier han til Nettavisen.

Nedenfor kan du sjekke ut flere av Tryggstrands bilder på Instagram.

