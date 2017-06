Dette er Norges 25 mest innovative bedrifter

ANNONSE

Innovasjonsmagasinet (InnoMag) har i sin årlige utgave kåret Norges 25 mest innovative bedrifter.

Helt på toppen av listen, som er publisert onsdag, troner Aker Biomarine, krillselskapet eid av Kjell Inge Røkkes Aker.

Juryen begrunner valget med at selskapet nærmest ubemerket har inntatt en global markedslederrolle innen krill, som kan brukes både som dyr- og fiskefôr og som legemiddel.

«Med kontroll over sin egen verdikjede og et ungt og sultent team viser de en imponerende evne til å innovere på alle plan. Har nettopp passert den første milliarden i omsetning. Med Kjell Inge Røkke og Øivind Eriksen i styret er det heller ingenting å utsette på erfaringen», heter det i begrunnelsen.

Røkke er selv over seg av begeistring for krill og brukte store deler av de seneste aksjonærbrev til å hylle Aker Biomarine og råvaren de produserer.

Norwegian på 2. plass

På andre plass kommer flyselskapet Norwegian, drevet av en annen gammel kjenning, Bjørn Kjos. Juryen viser til at selskapet har stø kurs i retning en global markedslederposisjon.

«Med innovative, kundevennlige og effektive løsninger, samt tøffe strukturelle grep fortsetter de å utfordre en bransje der inngrodde oppfatninger altfor lenge har fått styre utviklingen», skriver juryen.

Den siste pallplassen går til fjorårets vinner, klassifikasjonsselskapet DNV GL, tidligere Det norske Veritas. Selskapet, som jobber med å påse sikkerhet, beskyttelse og bærakraft på blant annet skip og offshoreinstallasjoner, trekkes frem som «et globalt fyrtårn i kampen for en bærekraftig utvikling».

«Fjorårets vinner har hatt et tøft år og har måttet kutte flere tusen stillinger, men de holder fortsatt innovasjonsflgget høyt hevet og tar årets siste pallplass», skriver juryen.

Komplett liste

Her er den komplette listen.

1. Aker Biomarine (krillprodusent)

2. Norwegian Air Shuttle (flyselskap)

3. DNV GL (klassifikasjonsselskap)

4. Schibsted (rubrikkannnonse- og mediaselskap)

5. Itera (kommunikasjons- og teknologiselskap)

6. Kahoot! (digital spillutvikler)

7. Jotun (malinprodusent)

8. Telenor (telekomselskap)

9. Nortura (matvareprodusent)

10. Strawberry (Petter Stordalens holdingselskap)

11. Nofima (forskningsinstitutt)

12. Kolonial.no (digital dagligvarebutikk)

13. Nofas (konsulentfirma)

14. Trigger (PR-selskap)

15. DNB (bank)

16. Miles (IT-konsulentselskap)

17. Kongsberggruppen (teknologiselskap)

18. Tomra (pantemaskinprodusent)

19. Statens innkrevingssentral (forvaltningsorgan)

20. Opera Software (IT- og reklameselskap)

21. Kommuneforlaget (forlag og digital informasjonsleverandør)

22. Agder Energi (kraftselskap)

23. Statoil (oljeselskap)

24. eSmart Systems (leverandør av grip-løsninger)

25. Statens Låneklasse (forvaltningsorgan)

- Vi understreker at listen kun omhandler norske virksomheter, men felles for de fleste av dem er at de har lykkes med å utvide sitt marked til å omfatte store deler av kloden, sier juryleder Truls Berg, InnoMags ansvarlige redaktør i en kommentar.

