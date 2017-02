ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): De viktigste hovedindeksene på børsen i New York ser også onsdag ut til å gå i pluss, hvilket for alle tre vil bety at det settes rekord.

Det skjer i så tilfelle for femte dag på rad.

Dow Jones, Nasdaq og Standard & Poor 500 ligger alle an til å gå opp med 0,4 prosent eller mer. Halvannen time før børsen stenger, ser altså rekordene trygge ut.

Forrige gang alle tre satte ny toppnotering fem dager på rad, var for 25 år siden. I 1992 opplevde de seks dager på rad, en rekke som stanset 3. januar det året.

I skrivende stund er Dow Jones opp snaut 100 poeng, Nasdaq opp snaut 30 poeng og S&P opp snaut 10 poeng.

Banksektoren er nok en gang blant vinnerne. Bank of America har steget 2,43 prosent onsdag og Wells Fargo 1,23 prosent, mens JP Morgan Chase har gått opp 1,15 prosent og Goldman Sachs er 0,77 prosent i pluss.

Dollarkursen har for øvrig falt 0,05 kroner til 8,35.