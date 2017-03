Dette smågodtet har barna godt av

ANNONSE

- Kiwi er opptatt av å ha sunne alternativer til smågodt. Vi lanserer dermed såkalt «sunt smågodt», fruktbegre til samme pris som et hekto smågodt, sier Kristine Aaakvaag Arvin, komminikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Hun sier at hvis prisen på smågodt faller, vil også prisen på denne smågodt falle tilvarende.

- Akkurat nå er prisen på smågodt 13,90 kroner pr hekto, men kommer smågodtprisen ned i 2,90 kroner, så følger det sunne smågodtet etter. Det vil dessuten få veldig god plass i butikken og vi håper at folk vil kose deg med det i påsken også, sier Arvin.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Les også: Rekord for Kiwi

Ni beger

Smågodtserien består av de følgende typene:

Druer (200 g), sukkererter (150 g), ananas kuttet i shaker (120 g), fruktmiks kuttet i shaker (120 g), blåbær i shaker (100 g), tomat i shaker (175 g), gulrot i shaker (250 g), agurksnack (175 g) og paprikasnack (175 g).

Helseminister Bent Høie applauderer sunnhetsinitiativet.

- Jeg håper at Rema og Coop svarer positivt på Kiwis utfordring og at det er kjempebra om det blir priskrig på frukt og grønnsaker til påske i stedet for godteri, sier Høie til Dagbladet.

Les også: Peter Ruzicka: - Vi er mest opptatt av å spise oss mette

Krymper posene

Kiwi lanserer samtidig smågodt i mindre poser.

Les mer her: Kiwi lanserer mindre smågodt-poser

Saken fortsetter under bildet.

NYE POSER: De nye smågodtposene har plass til mye mindre godteri.

-Vi synes selvfølgelig at folk skal få kose seg med smågodt, men samtidig har vi sett at godteposene har blitt større opp gjennom årene. De som er eldre husker sikkert kremmerhusene man hadde tidligere. Dagens poser rommer 1,5 kilo smågodt, og det er veldig mye godteri. Vi tror de store posene fører til at mange kjøper mer enn de egentlig er klar over, sier Arvin.

Hun sier både det sunne smågodtet og de nye posene vil komme i handelen før påske i alle Kiwis 652 butikker.