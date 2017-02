DeVos blir utdanningsminister i USA

ANNONSE

Betsy DeVos har blitt en av president Donald Trump mest kontroversielle ministerkandidater. Hun har blant annet fått kritikk for manglende erfaring, samt at hun aldri har gått på offentlig skole.

I dag ble hun godkjent som amerikansk utdanningsminister takket være visepresident Mike Pences' stemme i Senatet. Hans stemme ble avgjørende i den historiske splittelsen i Senatet.

Siden samtlige av Demokratenes 48 representanter i Senatet var ventet å stemme imot DeVos, og de republikanske senatorene Lisa Murkowski og Susan Collins planla det samme, lå det an til at avstemningen kunne ende opp med et 50-50-resultat. Det var da også slik det endte.

Dermed ble visepresident Mike Pences stemme avgjørende for utfallet. Det er første gang visepresidenten blir avgjørende for å godkjenne et amerikansk regjeringsmedlem, sier historiker Daniel Holt til Washington Post.

- Null troverdighet

I håp om å sikre seg den avgjørende republikanske stemmen, innledet demokratene en 24 timers appell i Senatet mandag.

- Hun starter jobben med null troverdighet innen departementet hun selv skal lede og uten det amerikanske folks tillit, sa demokraten Patty Murray før start.

KAN AVGJØRE: Visepresident Mike Pence kan spille en avgjørende rolle i utnevnelsen av Betsy DeVos som utdanningsminister.

«Briljant og lidenskapelig forkjemper»

Donald Trump omtalte DeVos som en «briljant og lidenskapelig forkjemper for utdanning» da han pekte ut 68-åringen fra Michigan som utdanningsminister etter å ha vunnet presidentvalget i november i fjor.

DeVos er tidligere leder for Det republikanske partiet i Michigan, og hun har markert seg som en tilhenger av offentlig-støttede, privatdrevne skoler.

En av tre kvinner

– Under hennes ledelse vil vi reformere det amerikanske utdanningssystemet og bryte opp byråkratiet som holder barn tilbake, så vi kan gi utdanning i verdensklasse og fritt skolevalg til alle familier, sa Trump i en uttalelse i november.

DeVos er en av tre kvinner som Trump har nominert til sin administrasjon. Amerikansk-indiske Nikki Haley er blitt bedt om å bli USAs FN-ambassadør, og at ambassadørstillingen vil være på regjeringsnivå, mens Taiwan-fødte Elaine Chao er blitt bedt om å ta over som transportminister.

