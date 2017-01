Dieselforbudet: Så langt kan du kjøre dieselbil til jobb, men ikke lenger

ANNONSE

Fra klokken 6 tirsdag morgen er det forbudt å kjøre dieselbil på kommunale veier i Oslo. Det betyr at dersom du pendler fra byer og tettsteder rundt hovedstaden som Drammen, Ski eller Jessheim, så kan du kjøre de første 30-40 kilometerne, før du ikke lenger har lov å kjøre bil.

Kjører du likevel, risikerer du en dieselbot på 1500 kroner.

Forbudet gjelder ikke de store innfartsårene som E6, E18, samt Ring 3, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien og deler av Ring 1. Sistnevnte skiltes der forbudet gjelder.

Her ser du hvilke veier som er berørt av dieselforbudet.

Ulovlige veistubber

Og selv om det bare er en liten veistubb som må kjøres kommunalt for å komme helt frem til jobb, er det ikke lov.

- Nei, kjøreforbudet gjelder kommunal vei uansett hvor langt. Folk lurer på om de kan svinge av inn til arbeidsstedet, og da er svaret nei, sier pressekontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten i Oslo kommune til Dagbladet.

Håndverkere og varetransport som kan dokumentere at de har en avtale, er unntatt dieselforbudet.

Forbudet gjelder altså uansett – har man 100 meter kommunal boligvei å kjøre før man er uten på annen vei, så er det ikke lov å kjøre de 100 meterne med dieselbil.

Telefonstorm til politiet

Dieselforbudet har fått svært mange til å reagere, og Oslo-politiet har opplevd telefonstorm fra folksom vil vite om de kan eller ikke kan kjøre sin dieselbil tirsdag.

- Oslo-politiets sentralbord blir nedringt angående dieselforbudet. Vi kan ikke svare mer enn det Oslo kommune har informert om på hjemmesiden, heter det i et hjertesukk fra politiet på Twitter mandag.

Tidligere mandag la politiet i Oslo ut en melding på Facebook om dieselforbudet. Her skriver de at politiet ikke kommer til å sette inn ekstra ressurser for å håndheve forbudet.

- I den grad politiet kommer over klare overtredelser av dieselforbudet på kommunale veier i Oslo, kan vi reagere med muntlig tilrettevisning/pålegg eller et gebyr på kr 1500,-. Oslo politidistrikt kommer ikke til å sette inn ekstra mannskaper for å håndheve dieselforbudet, skriver politiet på Facebook.

Det er høy luftforurensning de siste dagene og prognoser om høy luftforurensning også tirsdag som gjør at kommunen innfører midlertidig dieselforbud.

Forbudet gjelder ikke for:

*tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi

*bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi

*kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo. Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel eller lignende.

*kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)

*utrykningskjøretøy

*kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste

*pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale.

*kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte.

*kollektivtrafikk

*kjøretøy med persontransportløyve

*bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

(Kilde: Oslo Kommune)