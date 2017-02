Discovery faller på børsen tross økt overskudd

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Nasdaq-noterte Discovery Communications melder om økt overskudd forrige kvartal, opplyser Market Watch.

Selskapet er kjent for billig innhold på kanaler som Discovery og Animal Planet, men har – som mange nordmenn har fått med seg – tatt en annen tilnærming i sin Europa-satsing, hvor Discovery har skaffet seg flere dyre sportsrettigheter, inkludert de olympiske leker.

Det justerte driftsoverskuddet for Discoverys internasjonale satsing falt tolv prosent på grunn av dette, samt på grunn av drøyt 170 millioner kroner i nedskrivninger i Norden.

Det sistnevnte skyldes ifølge administrerende direktør David Zaslav at selskapet måtte bevege seg over til mer lokalt innhold etter at konkurransen fra selskaper som Netflix og HBO bidro til at seertallene har falt med rundt 20 prosent de siste 30 månedene.

Fornøyd med Eurosport



Investeringene i Eurosport har gjort det enklere for Discovery å selge sin 10-kanalspakke i Europa, påpeker Zaslav.

- Eurosport har hjulpet oss med å øke vår internasjonale partneromsetning i 2016 med ti prosent. Vårt lokale innhold og våre eksklusive sportsrettigheter løftet seertallene for Eurosport opp 23 prosent i fjerde kvartal, sier Zaslav.

Omsetningen i USA vokste tre prosent til 812 millioner dollar, etter en økning på seks prosent i distribusjonsomsetning og én prosent i annonseomsetning. Internasjonalt økte omsetningen med 0,4 prosent.

Totalt landet Discovery på et overskudd på 304 millioner dollar, eller 52 cents per aksje.

I Norge er Discovery-konsernets flaggskip TVNorge. I tillegg består det i kanalene Fem, Max, Vox, TLC, Discovery Channel, Eurosport og Eurosport Norge. Selskapet har rettighetene til eliteserien i fotball.

Selskapet er for tiden uten administrerende direktør i Norge, etter at Harald Strømme i forrige uke sa opp jobben.

