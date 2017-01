Disse Coca-Cola- og Monster-produktene forsvinner

ANNONSE

Rema 1000 fortsetter med kun to produkter fra Coca-Cola i butikkene for å rendyrke bestevennstrategien.

Det betyr at nesten alle drikkene til Coca-Cola og hele porteføljen til Monster kastes ut av Rema i slutten av januar, opplyser Coca Cola i en pressemelding.

Totalt vil 30 produkter fra Coca-Cola og Monster forsvinne.

Les også: Olden ut av Rema

Her er fullstendig liste:



Brus - 10 produkter + ulike pakninger: Urge, Coca-Cola light, Coca-Cola life, Sprite, Sprite zero, Tab x-Tra, Fanta orange, Fanta orange zero, Fanta exotic, Fanta pineapple citrus, Coca-Cola og Coca-Cola zero på glass og boks.

Les også: Rema og Reitan kan ikke trylle



Energidrikk – 10 produkter: Monster Energy, Monster Absolutely Zero, Monster Assault, Monster Rehab, Monster Rossi, Burn, Burn Zero, Burn Apple Kiwi, Burn lemon Ice, Burn Passion Punch.

Vann – 7 produkter: Bonaqua eple, Bonaqua kiwi jordbær, Bonaqua fersken aloe vera, Bonaqua pære melisse, Bonaqua mango te, Bonaqua Frukti bringebær sitron, Bonaqua Frukti appelsin mango.



Iste og sportsdrikk – 3 produkter: Nestea fersken, Nestea white peach, Powerade.

Les også: Konkurransetilsynet ser på Rema-striden

Les også: Her er Rema 1000s nei-liste