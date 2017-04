Disse tallene får Frp til å slå innvandringsalarm

ANNONSE

– Når året er omme vil Norge ha tatt imot opp mot 100.000 familieinnvandrere siden år 2011, det er like mange som det bor i en stor norsk by, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

- Prognosene viser at det i år vil komme 24.000 søknader om familieinnvandring. Det er på tide å tråkke hardt på bremsen, men Arbeiderpartiet ønsker tvert imot å eksperimentere med frislipp. Det er farlig, advarer hun.

– Frp er tydelig på at personer som skal hente familien til Norge må og komme seg i arbeid og klare å forsørge seg selv, ikke sende regningen til norske skattebetalere. Ap og Sp bærer et særlig ansvar for at de stemte ned regjeringens forslag om strengere krav til arbeid, utdanning og underholdkrav ved familiegjenforening, sier Jensen.

- Tenk hva som hadde skjedd dersom vi hadde hatt Støres eksperiment i regjering da det kom over 30.000 asylsøkere til Norge i 2015. Jeg tror svaret ligger øst for oss, i Sverige, sier Siv Jensen til Nettavisen og henviser til problemene Sverige har med kriminalitet i en del bydeler med høy andel av innvandrere.

Frykter svenske tilstander



Jensen viser til SSB-tall (Statistisk sentralbyrå) for utviklingen i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som kommer fra Asia, Afrika, Tyrkia og Sør- og Mellom-Amerika fordelt på østlige bydeler i Oslo.

– Vi er ikke i nærheten av svenske tilstander i Norge, men det er langt fra problemfritt. Fremveksten av kriminelle gjenger på Oslos østkant er et urovekkende resultatet av en naiv innvandringspolitikk som ble ført alt for lenge i Norge, mener Jensen.

Tall fra SSB viser at andelen ikke-vestlige innvandrere i de østlige bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har vokst med over 62 prosent siden 2004. Andelen ikke-vestlige innvandrere i disse østlige Oslobydelene utgjør nå nesten halvparten av innbyggerne, påpeker Frp.

Prosent av befolkning

Prosent av befolkning

Totalt

Totalt



2004

2017

2004

2017

Bjerke

22,8 29,1 5528 9184 Grorud 26,6 38 6559 10476 Stovner 28,3 45,3 7964 14722 Alna

28,6 39,9 12484 19684 Østensjø 11,3 15,3 4803 7629 S. Nordstrand

33 41,2 10916 15943 Gamle Oslo 26 25,6 8974 13604 Grünerløkka 18,8 18,4 6922 10613

– Vi kan ikke stikke hodet i sanden. I Sverige har de prøvd den varianten. Her må vi ta kontroll. Det er umulig å stoppe økende sosial uro og fattigdom om ikke Norge holder fast på en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav, sier Jensen.

Her er Siv Jensens innvandringskrav



1. Begrense familieinnvandring

Innføre krav om tre års arbeid eller utdanning for å få familiegjenforening. Forsørgelseskrav på 305.000 kr fra dag én. Voksne familieinnvandrere må bestå språk- og kunnskapstester i hjemlandet før de kan få opphold i Norge. Krav om DNA-test for all form for slektskap. Personer som kommer gjennom familieinnvandring skal ikke ha krav på ytterligere gjenforening.

2. Strengere regler for permanent opphold

Øke botidskravet fra tre til fem år før permanent opphold gis og øke inntektskravet som stilles ved permanent opphold.

3. Innstramming for enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige som trenger beskyttelse fordi barnet vil være uten forsvarlig omsorg ved retur til hjemlandet, skal få en midlertidig og begrenset oppholdstillatelse. Det samme gjelder enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov, men som gis oppholdstillatelse på humanitært grunnlag – utelukkende fordi de mangler forsvarlig omsorg ved retur.

4. Frata statsborgerskap ved tilknytning til terror eller grov kriminalitet

Statsborgerloven skal også brukes som et virkemiddel for å forhindre terror, radikalisering og voldelig ekstremisme. Alvorlig kriminalitet og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser bør kunne føre til at man mister statsborgerskapet sitt.

Nettavisen har kontaktet innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, for kommentar.