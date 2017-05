Disse Twitter-meldingene biter Trump bak

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «Hillary Clinton bør ikke bli gitt briefinger om nasjonal sikkerhet siden hun er en løs kanon med ekstraordinært dårlig dømmekraft og instinkter», skrev Donald Trump på Twitter 29. juli 2016.

Dette var under valgkampen. Nå har han vunnet valget og sitter i Det hvite hus som president i USA.

Der avslørte han ifølge The Washington Post selv hemmeligstemplet informasjon overfor Russland i et møte med den russiske ambassadøren i USA, Sergej Kislijak, og den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, i forrige uke.

Oppslaget kom like før midnatt mandag, amerikansk tid. Denne avsløringen dominerer nyhetsbildet i USA fullstendig tirsdag. Alle store medier har dette som toppsak, med enorme mengder reaksjoner fordelt på utallige andre artikler.

«Uamerikansk»

Vi har flere eksempler på hva president Trump mener om slike lekkasjer. Han er meget aktiv på Twitter, der han gang etter gang har besvart kritiske medieoppslag med angrep på dem som lekker informasjon.

«Den virkelige skandalen her er at hemmeligstemplet informasjon ulovlig blir delt ut av «etterretningen» som godteri. Svært uamerikansk!» skrev Donald Trump på Twitter 15. februar i år.

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. februar 2017

«Den virkelige saken er at Kongressen, FBI og andre bør finne ut hvem som lekker hemmeligstemplet informasjon. Den som lekker, må finnes nå!», skrev Donald Trump på Twitter 20. mars.

The real story that Congress, the FBI and all others should be looking into is the leaking of Classified information. Must find leaker now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. mars 2017

«FBI er totalt ute av stand til å stanse lekkasjene fra ansatte i nasjonal sikkerhet, som har gjennomsyret myndighetene i lang tid. De klarer ikke engang å finne dem som lekker informasjon i FBI. Hemmeligstemplet informasjon gis ut til media og det kan ha en knusende effekt på USA. Finn dem nå!» skrev Donald Trump på Twitter 24. februar.

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. februar 2017

Disse Twitter-postene er bare et lite utvalg av de utallige meldingene han har postet som omhandler håndtering av hemmeligstemplet informasjon.

Når det gjelder Trumps lekkasje til Russland, er det viktig å påpeke at den ikke er ulovlig. Som president i USA har Trump rett til å selv avgjøre hvorvidt informasjon skal holdes hemmelig eller ikke.

Undergraver McMaster

Den har imidlertid ført til at det stilles spørsmål ved presidentens kompetanse.

- Dette handler egentlig ikke om presidentens makt. Han har makt til å gjøre dette. Dette handler om personen som er president og om hvor god jobb han gjør, sier tidligere CIA-direktør Michael Hayden til CNN.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster kaller oppslaget i The Washington Post feil.

- Presidenten og utenriksministeren delte informasjon om terrororganisasjoner som inkluderte trusler på fly. Det ble ikke på noe tidspunkt diskutert etterretningskilder eller metoder, og ingen hemmelige militære operasjoner ble avslørt, sier McMaster.

Men Twitter-presidenten undergraver dette selv, gjennom å bekrefte at han delte informasjon med Russland.

- Jeg står fast ved det jeg sa i går. Premisset for artikkelen er feil, det at presidenten hadde en upassende samtale, sier McMaster under en pressebriefing tirsdag.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. mai 2017

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. mai 2017

- Som president ønsket jeg å dele med Russland (i et åpent og planlagt møte i Det hvite hus), fakta angående terrorisme og luftfartssikkerhet, hvilket jeg absolutt har rett til å gjøre. Humanitære årsaker, pluss at jeg ønsker at Russland øker sin innsats mot IS og terrorisme, skriver Trump på Twitter.

- For mye drama

Dermed følger Det hvite hus manuskriptet fra forrige uke, der Trumps stab benekter medieoppslag om president Trumps handlinger, før president Trump selv etterpå bekrefter dem. Den gang forsøkte Det hvite hus å selge påstanden om at det var Justisdepartementet som tok initiativ til å sparke FBI-direktør James Comey, mens Trump selv innrømte at det var hans eget initiativ.

Det bekymrer selvfølgelig amerikanere at deres president ikke makter å koordinere informasjonen som kommer ut av Det hvite hus – og den bekymringen blir ikke mindre av at Trump røper hemmeligstemplet informasjon overfor et land som ifølge USAs etterretningsbyråer på vellykket vis blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget.

En av toppene i Trumps eget parti, Senatets majoritetsleder Mitch McConnell, klager over at det er for mye drama i Det hvite hus.

- Jeg mener at vi kan klare oss med litt mindre drama fra Det hvite hus på mange områder, slik at vi i stedet kan fokusere på vår agenda, som er dereguleringer, skattereform og helsereform, sier Republikanernes senatsleder ifølge NBC News.