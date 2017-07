Ditt apotek Rådhuset har ansatt sommervikarer som snakker mandarin

Tilpasser seg den stadig økende turiststrømmen fra Kina.

Den kinesiske turiststrømmen til Oslo har hatt en enorm vekst de siste årene, viser tall fra SSB.

Mens det i mai 2016 var 26.564 kinesiske turister som overnattet i Norge, var det i mai 2017 42.828, altså en økning på 61,2 prosent.

Skilt på mandarin



I Oslo merkes det at det er flere kinesiske turister som besøker hovedstaden vår. Det er Ditt Apotek ved Rådhuset, der mange turistbusser stopper, et godt eksempel på.

Inne i butikken har de satt opp skilt med informasjon på mandarin ved de produktene de kinesiske turistene er mest interessert i å kjøpe, som hovedsaklig er selolje, blåbærkapsler og omega 3. I tillegg har butikken ansatt sommervikarer som snakker mandarin. Noen er norske, mens andre bor midlertidig i Norge og benytter muligheten til å tjene noen ekstra kroner på sommeren.

Nettavisen har tatt kontakt med daglig leder ved Ditt Apotek Rådhuset, som sier hun ikke ønsker å kommentere saken.

Salgssjef i Ditt Apotek, Hanne Aasberg, skriver i en e-post til Nettavisen at Ditt Apotek er en kjede med frittstående apotek der Norsk Medisinaldepot leverer hoveddelen av varer og tjenester.

- Men jeg vet at Ditt Apotek Rådhuset har satset på turister - og kinesiske turister spesielt. Dette er de nok alene om i Norge, skriver Aasberg.

Ansatte som snakker språket



På nabobutikken «Nansen Outdoor Store», har de også tilpasset seg den kinesiske turiststrømmen. De selger skandinaviske merker som Helly Hansen og Fjällräven.

På Nansen Outdoor Store har de ikke skilt på mandarin, men har alltid ansatte tilstede i butikken som snakker mandarin, får Nettavisen opplyst.

- Bare positivt



Robert Hval Straumann, fagsjef i reiseliv og service i Virke, synes bare det er positivt at næringslivet gjør tilpasninger for å møte turistenes behov.

- Det viser bare at man er villig til å gjøre endringer for å tilpasse seg nye markeder og tilfredsstille kunder. Jeg vet at det ellers i reiselivet har vært en etterspørsel etter guider som kan mandarin, sier Straumann til Nettavisen.

Straumann beskriver de kinesiske turistene som «krevende turister som er vant til å få ting tilrettelagt».

POSITIV: Robert Hval Straumann i Virke.

- Da er det fint at norske butikker tilrettelegger et tilbud for dem, slik at man går dem i møte og gir dem ekstra service. Vi vet jo også at nivået på engelsken hos de kinesiske turistene ikke er like høyt som hos mange europeiske turister, så da er det fint at de kan få informasjon på sitt eget språk.

Det er flere årsaker til at turiststrømmen fra Kina har økt så mye de siste årene, forklarer Straumann.

- Først og fremst handler det om en økning i velstandsnivået i Kina. Man har fått en stor middelklasse som har råd til å reise, blant annet til Europa. Norge er eksotisk, annerledes og spesielt, og en rekke aktører innenfor reiseliv i Norge har gjort en enorm jobb for å markedsføre Norge i Kina, sier Straumann, og legger til:

- I tillegg har vi nok fått litt ekstra hjelp ved svekkelsen av den norske krona, som har gjort det billigere å reise til Norge.

