DN: Halvparten av alle bedriftssalg går til utlandet

Det er svenskene som handler mest i Norge, mens Kina ikke viser seg på den offisielle statistikken. Tall fra advokatfirmaet Wiersholm viser at ett av to bedriftssalg i Norge går til utlandet, skriver Dagens Næringsliv.

- 2017-tallene så langt viser klar økning, og utlendinger har nå brutt 50-prosentgrensen. Men det er tall for én måned, og det er for tynt til å konkludere. Over tid har andelen lagt ligget mellom 40 og 50 prosent, sier partner Harald Hellebust i advokatfirmaet ­Wiersholm til avisa.

Wiersholm fører ­statistikk over transaksjonene. Dette, kombinert med tall fra Statistisk sentralbyrå viser tegn til økt aktivitet, ifølge Dagens Næringsliv.

Når man ser på antallet arbeidsplasser og verdiskapning, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen det er grunn til bekymring.

I en kronikk i papirutgaven av DN torsdag skriver hun at flere av ideene, produktutviklingen og innovasjonsprosessene blir flyttet ut. «Da forsvinner de gode jobbene, og hele samfunnet svekkes», skriver hun og understreker at hun er «veldig bekymret» når det gjelder norsk eierskap i framtida.

