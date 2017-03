DN: Ingen forhandlinger om Aker Solutions-salg

ANNONSE

Aker Solutions-aksjen er kraftig opp på børsen tirsdag etter rykter om at Haliburton er i samtaler om å kjøpe hele eller deler av selskapet.

Les mer her:Finansavisen: Aker Solutions blir solgt ut av landet

Les også: Aker Solutions til værs på oppkjøpsmeldinger

DN får bekreftet at Aker har snakket med Haliburton og andre i bransjen om nye kombinasjoner av selskaper. Det er imidlertid ingenting i ryktene om at et salg av Aker Solutions til Halliburton er like om hjørnet.

Ifølge DN omtales dette som «sludder og vås» fra sentralt hold.

Skal orientere børsen

Børsnoterte selskaper er i utgangspunktet pliktig til å orientere Oslo Børs om en mulig transaksjon og få grønt lys for såkalt «utsatt offentliggjøring». Det har ikke skjedd.

Aker Solutions har heller ikke funnet grunn til å bekrefte forhandlinger gjennom en børsmelding, ifølge kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs til DN.

Vil ikke selge

Ifølge DN jobber Aker ikke aktivt med et rent salg av Aker Solutions.

Det Aker er interessert i, og undersøker mulighetene for, er å gjøre en transaksjon der Aker Solutions blir en del av en større global oljeserviceaktør.

Aker ønsker å gjøre en Aker BP-transaksjon innen oljeservice: Her fusjonerte Aker-kontrollerte Det norske med BPs Nordsjø-virksomhet og med Aker som stor aksjonær.

Aker Solutions-aksjen var opp rundt 15 prosent på børsen før artikkelen til DN ble publisert. Aksjen er imidlertid fortsatt opp over åtte prosent.