DN: Oljefondet-sjefen vil ha fondet ut av Norges Bank

Oljefondet-sjefen Yngve Slyngstad vil flytte fondet ut av sentralbanken, ifølge Dagens Næringsliv. Sentralbanksjef Øystein Olsen er uenig.

Ifølge flere kilder avisen har snakket med, vil sjefen for oljefondet ha det ut av banken. 9. oktober la Slyngstad fram sitt og fondets syn for hovedstyret i Norges Bank. Her skal han ha foreslått å trekke ut fondet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener banken har vært «et godt hjem for fondet». Det sa han etter at Gjedrem-utvalget foreslo å ta fondet ut av banken i sommer. Sentralbanklovutvalget foreslo at oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland (SPU), skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.

Høringsrunden avsluttes i høst. Finansdepartementet kommer deretter med et forslag til Stortinget for en endelig avgjørelse.

Oljefondet er på litt under 8.000 milliarder kroner. Fondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM).

