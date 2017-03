DNB: - Derfor var nettbanken nede i mange timer

ANNONSE

Gjentatte problemer med nettbanken, betalinger og overføringer i Norges største bank, DNB, er et stort problem.

Torsdag ettermiddag melder DNB at problemene er løst for denne gang.

- I løpet av natten oppstod det problemer med lagringssystemene våre. Dette førte til at en rekke av tjenestene ble utilgjengelig. Et stort team har jobbet på spreng for å løse problemene og vi kan nå bekrefte at alt fungerer som normalt, sier konserndirektør Liv Fiksdahl for IT og Operations i DNB i en pressemelding.

Svært mange mennesker har blitt berørt.

- Kundene våre har hatt problemer med å betale, overføre og motta penger. Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, forklarer Fiksdahl.

- For oss er stabilisering av driftssituasjonen høyeste prioritet nå. Jeg beklager igjen på det sterkeste alle problemene dette har medført, sier Fiksdahl.

DNB har i løpet av de siste årene investert mye i robustifisering og modernisering av vår IT-portefølje.

- Vi trener på verstefalls-scenarioer og jobber hardt hver dag for å forebygge, men det kommer dessverre opp uventede situasjoner, sier Fiksdahl.