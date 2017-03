ANNONSE

Like over klokken 12.00 tok DNB imot stafettpinnen fra Høyre om innsamling av penger til Barnekreftforeningen gjennom Facebook.

Bidragene gjennom sosiale medier har gått som en kule og for to dager siden hadde de mottatt 4,5 millioner kroner. Innsamlingen, som gjøres ved at personer på Facebook tilbyr å donere penger etter hvor mange likes og kommentarer de får på posten, ble startet av en kvinne i Sarpsborg.

Informasjonsdirektør i DNB Even Westerveld.

Utfordringen sendes så videre til andre venner.

- Har tatt helt av

Onsdag kveld offentliggjorde Høyre at de skulle donere 100.000 kroner til Barnekreftforeningen. Torsdag kan DNB melde om at de har samlet inn 140.000 kroner i løpet av de seks-syv første timene de har hatt sin kampanje gående.

Like før klokken 19.00 torsdag kveld hadde banken fått over 33.000 likes på Facebook-siden sin, i tillegg var det over 21.000 som hadde kommentert saken.

Banken har bestemt seg for å holde det gående i 24 timer.

- Dette har virkelig tatt helt av. Det ligger an til å bli en av våre mest leste Facebook-poster noen sinne, sier informasjonsdirektør i DNB Even Westerveld til Nettavisen.

- Tør ikke spå hvor det bærer

- Vi er helt satt ut av responsen, og kommer til å stå løpet ut i alle 24 timene. Så det ser ut som det blir en god slump penger til kreftsaken etter dette døgnet.

Kjedebrev som dette sprer seg på Facebook. Oppfordringen går ut på å samle inn penger til Barnekreftforeningen.

- Vi la ut innlegget rundt lunsjtider og akkurat nå tør jeg ikke spå hvor det bærer.

DNB har allerede donert penger til Barnekreftforeningen i år. Gjennom DNB-aksjon ga de 700.000 kroner.

