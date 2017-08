DNB inngår nytt Vipps-samarbeid med Nets

- Med denne avtalen tar vi det beste fra to kanter.

En ny avtale mellom DNB og Nets gjør at Vipps-penger kommer direkte inn på konto, uansett hvilken bank i Vipps-samarbeidet du har.

Til nå har penger fra en DNB-kunde til en annen kommet inn på konto umiddelbart, mens man til og fra kunder av andre banker har måttet vente til neste oppgjør mellom bankene.

I noen tilfeller har pengene da ikke kommet inn på konto før neste dag.

- Umiddelbart etter at det er vippset

Den treårige avtalen nå er inngått innebærer at DNB skal bruke banknæringens løsninger for straksbetaling, skriver Nets i en pressemelding.

- Avtalen innebærer i første omgang at kunder fra alle bankene i Vipps-samarbeidet får beløpet rett inn på konto, umiddelbart etter at det er vippset, står det i pressemeldingen.

- Bruk av infrastrukturen for straksbetaling gjør det etter hvert mulig å få til dette for alle bankene på en effektiv måte, og nå først for bankene i Vipps-samarbeidet. I tillegg var det viktig for Vipps å finne en partner som har erfaring og troverdighet rundt prosessering av betalingstransaksjoner i Norge når dette skulle på plass, sier Vipps-direktør Rune Garborg.

- Beste fra to kanter

Den nye ordningen vil trolig være på plass for noen av bankene i Vipps-samarbeidet innen utgangen av året.

Systemene som gjør det mulig å få til en raskere overføring når det vippses mellom privatpersoner må nemlig tilpasses først.

- Med denne avtalen tar vi det beste fra to kanter. Vi gjenbruker mest mulig av eksisterende infrastruktur, som vi har levert i Norge med sterk effektivitet og stabilitet gjennom flere år, og tilpasser den til fremtidens bruksbehov. Vi ser frem til å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet som vi har med Vipps og eierbankene, sier Frode Åsheim, landsjef for Nets i Norge.

