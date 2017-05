DNB legger ned bank i butikk

ANNONSE

Da DNB la ned en rekke bankfilialer i 2016, introduserte de bank i butikk omtalt som alternativet.

Nå legger også ned dette banktilbudet. Rundt 1100 bank i butikk forsvinner når avtalen med Norgesgruppen utløper 1.juni.

For DNB-kunder har det mulig å uføre daglige banktjenester – innskudd, uttak, betale regninger og heve giroutbetalinger i nærmiljøet.

– Det er rett og slett ikke så mange som har behov for å sette inn kontanter på konto lenger, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til Nettavisen.

Han antyder at det ikke er noen dramatikk bak avgjørelsen om å legge ned bank i butikk.

– Ta ut kontanter kan man fortsatt gjøre overalt, fortsetter han.

– Ikke fremmed for å ha bank i butikk

Norgesgruppen, som har 41 prosent av markedsandelen i dagligvaresektoren, forteller at det er flere grunner til at samarbeidet med DNB avsluttes.

MANGLENDE ETTERSPØRSEL: Det er grunnen til Even Westervel og DNB nå avvikler bank i butikk.

– Dette har både noe med tekniske plattformsløsningen å gjøre og endret kundeatferd. Vi er ikke fremmed for å ha bank i butikk, men det er i størst grad rene kontantuttak som det fremdeles i noe grad etterspørres. Det er også viktig at vi må ha en plattform som er effektiv for butikkene, sier kommunikasjonssjef Ingrid Solberg Gundersen i Norgesgruppen til Nettavisen.

Hun påpeker at Norgesgruppen fortsatt skal tilby kontantuttak, så sant butikkene har kontanter. Dagligvaregiganten eier Kiwi, Eurospar, Spar, Meny, Joker og Mix.

Rører ikke posten



Even Westerveld i DNB forteller at storbanken fortsatt skal beholde post i butikk. Over 1300 butikker har dette tilbudet i dag.

– Vurderer dere å gjøre endringer i tilbudet for post i butikk?

– Nei, det er det ikke planer om. Det er populært tilbud som vi skal fortsette med, sier Westerveld.

