DNB Markets mener norsk økonomi har snudd

Men spår ett år med boligprisfall.

DNB Markets legger onsdag frem de anslag for norsk økonomi.

Til tross for svake utsikter for boligprisene, er DNB blitt mer positiv til norsk økonomi som helhet. Veksten i BNP for fastlands-Norge anslås til 2,0 prosent i både 2017 og 2018, en kraftig oppjustering fra anslagene fra januar i år. Da ventet banken en vekst i økonomien på henholdsvis 1,3 og 1,6 prosent.

Det underbygger dessuten inntrykket av at norsk økonomi har snudd etter et svakt 2016, da fastlandsøkonomien steg skarve 0,9 prosent.

«Veksten ligger an til å overstige det vi anser som «normalvekst» allerede i år og vil bli liggende noe over normalen også resten av anslagsperioden.

Sysselsettingen vil dermed løfte seg noe, og ledighetsraten kryper trolig noe videre nedover», skriver DNB-økonomene.

De mener at nedturen knyttet til oljeprisfallet er i ferd med å slippe taket. Samtidig er aktiviteten i norsk økonomi på vei opp med vekst både for forbruket og investeringene som bedriftene gjør.

Fortsatt bolignedtur

Selv om storbanken ser mange positive utviklingstrekk, er det et område som peker seg negativt ut: boligprisene.

DNB nedjusterer kraftig anslagene både for inneværende år og neste år. Storbanken venter nå betraktelig lavere prisvekst for 2017 og et prisfall i 2018, der de tidligere ventet svak vekst.

Erna Solberg: - Pilene peker i riktig retning

«Vi venter at boligprisene vil falle videre de neste kvartalene. Det skyldes i all hovedsak en forventning om at det nå pågår en moderat korreksjon etter oppgangen i 2015 og 2016», skriver DNB Markets i rapporten.

SJEFØKONOM: Kjersti Haugland i DNB Markets.

De understreker også at en stor del av grunnen skyldes bankenes tilpasning til boliglånsforskriften, innført i januar, som har gjort det vanskeligere å få boliglån.

«Denne effekten er nok noe større enn vi ventet i januar», skriver meglerhusets økonomer.

Les også: Boligprisfall på 1,2 prosent for juli

Begrenset nedside

DNB Markets venter at veksten i bruksboligpriser vil være 5,7 prosent i 2017 og -2,5 prosent i 2018, mot tidligere anslått 9,0 prosent og 1,0 prosent.

Banken venter altså fortsatt vekst for 2017 samlet sett, men dette beror seg primært på den relativt sterke veksten i årets første måneder. Siden den gang har alle pilene pekt i negativ retning.

Les også: Boligkø for studenter i Oslo forventes like stor neste år

«I juli var det et stort antall usolgte boliger i markedet, spesielt i Oslo. Det indikerer at prisene vil falle noe videre ettersom de trolig må justeres

noe ned for at boligene som ligger ute skal selges unna», heter det i rapporten.

Les også: Nordea Markets: - Boligmarkedet i Oslo har allerede falt 5-10 prosent

Fortsatt lave renter og lysere tider i norsk økonomi begrenser likevel hvor mye DNB tror boligprisene vil falle. Fra midten av 2018 venter de igjen svak vekst i boligprisene.

Les også: Rekordmange boliger til salgs – over 900 visninger i Oslo

Usikkerhet

Banken understreker samtidig at det er stor usikkerhet rundt anslagene. Potensielt kan boligmarkedet hente seg inn mye raskere enn ventet, hvis den sure stemningen snur.

«På den andre siden kan innstramningene som følger av boliglånsforskriften, fortsette å begrense husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet. En svært høy igangsetting av boliger kan også bety at tilbudet av boliger øker markant fremover», heter det i rapporten.

Bedre for Norge

Arbeidsledighetsraten (AKU) anslås til 4,3 prosent i år, 4,2 prosent neste år og 4,1 prosent i 2019, mot tidligere anslag på henholdsvis 4,9, 5,0 og 5,0 prosent.

«Vi venter at sysselsettingsveksten tar seg opp i takt med økt aktivitetsvekst. Arbeidsstyrken vil neppe stige nevneverdig. Derfor vil ledighetsraten trolig krype videre nedover», skriver meglerhuset.