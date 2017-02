DNB Markets: Sjansen for rentekutt har definitivt økt

ANNONSE

«Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall», skriver økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering etter fredagens konsumpristall.

Langt svakere

Kjerneinflasjonen på årsbasis var 2,1 prosent, mot 2,5 prosent i desember.

DNB Markets i likhet med snittet av de andre meglerhusene hadde på forhånd ventet en kjerneinflasjon på 2,6 prosent.

Norges Bank anslo 2,9 prosent i sin desember-rapport.

«Nå er inflasjonen hele 0,8 prosentenhet lavere enn Norges Bank anslo i desember og februartallet som publiseres rett før neste rentemøte vil bli svært viktig for Norges Banks rentebeslutning i mars», skriver Fjære.

- Ubehagelig for sentralbanken

Også Handelsbanken Capital Markets påpeker at dagens inflasjonstall var overraskende lave.

«Avviket til Norges Banks prognoser er nå 0,8 prosentpoeng, en dobling i forhold til desember. Dette avviket må nå begynne å bli ubehagelig for sentralbanken», skriver meglerhuset i en oppdatering.

De viser til at Norges Bank den siste tiden har holdt renten oppe med referanse til den høye boligprisveksten. De mener dermed det er høyst usikkert hvorvidt det store inflasjonsavviket betyr endringer i sentralbankens avveiinger rundt rentesettingen.

»Men dagens tall understreker nedsiderisikoen for styringsrenten og skal normalt trekke rentebanen ned», skriver Handelsbanken.

Tror ikke på kutt

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets medgir at den svake inflasjonen er en utfordring for Norges Bank. Han venter imidlertid at de ikke vil kutte renten ytterligere av frykt for ytterligere boligprisvekst i Norge.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

- Det blir mer trøblete for Norges Bank, men disse inflasjonstallene er ingen «game changer». Deres hovedfokus er økonomien i Norge, samt boligmarkedet, og begge disse forholdene taler for at renten ikke kuttes ytterligere, sier Olsen til Nettavisen.

Han viser til at Norges Bank har ventet at inflasjonen skal falle i løpet av 2017 og inn i 2018, drevet av en sterkere krone.

- Hvis denne effekten kommer litt før, som er muligens det vi ser nå, så bør ikke det ha så mye å si for Norges Bank. Vi så at Norges Bank hadde høy toleranse for høy inflasjon da de kuttet renten, så det er naturlig å vente at de også vil tåle lavere enn ventet inflasjonen i en periode nå, sier Olsen.

