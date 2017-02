DNB Markets spår børsfest for Storebrand

ANNONSE

Hovedindeksen på Oslo Børs spratt opp over 690 poeng etter åpning, men falt raskt tilbake, og klokken 11 var den litt over fredagens sluttnivå.

Storebrand, med Tor Olav Trøim og Celina Midelfart som storaksjonærer, er nest mest omsatt og dagens vinner med en økning i kursen på 3,3 prosent.

Oppgangen skjer etter at DNB Markets løfter kursmålet fra 61 kroner til 80 kroner pr aksje. Aksjen ligger nå på 56,3 kroner.

«Vi venter at selskapet i likhet med hva samtlige sammenlignbare nordiske aktører har gjort de siste fire årene vil fortsette å overlevere på generering av Solvency II kapital. Videre mener vi at nåverdien av utbyttet fra reduserte garanterte ordninger er på 18 kroner pr aksje og at markedet ikke har tatt innover seg de implisitte verdiene i selskapets skatteposisjoner», skriver meglerhuset.

Tar inn Telenor

DNB Markets tar dessuten Telenor inn i sin ukesportefølje.

Telenor har, sammen med telekomsektoren for øvrig, hatt en utvikling svakere enn markedet gjennom 2016, og meglerhuset tror dette kan nå være i ferd med å endre seg.

«Telenor har – omsider – tatt konsekvensen av at India-satsingen ikke har lyktes, og gjort en exit. Tapte penger kommer ikke tilbake, men investorer bør se fremover og fokusere på kontantstrøm og estimert direkteavkastning på 6%. Sektormessig synes telekomsektoren nå å være mer interessant, europeisk telekomindeks er opp ca. 3% i år, etter

svak utvikling i 2016», skriver meglerhuset.

Statoil opp

Statoil topper omsetningslisten og er opp 0,5 prosent. Norsk Hydro øker 1,25 prosent.

Taperne er Aker BP som faller 1,1 prosent, og oppdrettsselskapet Bakkafrost som må tåle et fall på 3,7 prosent.

Bakkfrost la frem kvartalstall som var svakt under konsensus, ifølge Pareto.

Svakt positivt i Europa

Tendensen er svakt positiv på de toneangivende børsene i Europa. DAX 30 i Frankfurt øker med 0,2 prosent,FTSE 100 i London er opp 0,4 prosent, mens CAC 40 i Paris står på stedet hvil.

Et fat nordsjøolje omsettes for 56,6 dollar på spotmarkedet mandag formiddag, en oppgang på rundt en halv dollar siden fredag. Amerikansk lettolje gikk for 54,4 dollar fatet.