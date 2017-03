DNB sier opp 100 personer

ANNONSE

Det fremgår av en melding fra selskapet onsdag.

DNBs bedriftsmarkedsområde slår sammen dagens syv regioner til fire, og omstillingen medfører at bedriftsmarkedet reduserer bemanningen med ca. 100 årsverk. Enkelte medarbeidere vil få nytt arbeidssted.

Les også: Milliardutbytter i DNB og Telenor - kutter ansatte

Mer digitale

Banken viser til at bedriftskundene blir stadig mer digitale og konkurransesituasjonen endrer seg.

– Det er ikke bare privatkundene som har blitt selvbetjente. Også bedriftskundene løser de fleste av sine daglige bankbehov selv. Samtidig digitaliserer banken egne prosesser. Det stiller nye krav til oss som bank, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, Benedicte Schilbred Fasmer i meldingen.

Les også: DNB hadde innloggingsproblemer i nettbanken

1200 medarbeidere

Det vil etter endringen fortsatt være over 1200 medarbeidere som jobber i DNB for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i Norge.

- Vårt mål er at vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter over hele landet. Vi skal være en langsiktig, relasjonsorientert og forutsigbar bank for våre kunder. DNB vil låne ut minst like mye penger til norske små og mellomstore bedrifter i 2017 som det vi har gjort tidligere, sier Fasmer.

Les også: Over 100 banker går sammen i Vipps

Samtidig er det denne uken kommunisert endringer og nedbemanning i produktorganisasjonen i DNBs personmarkedsområde, som tilsammen tilsvarer 17 årsverk.