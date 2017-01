ANNONSE

DNB-sjefen varsler at digitalisering og ny teknologi kan få store konsekvenser for hvordan DNB skal drive i årene som kommer, skriver Dagens Næringsliv.

- Jeg sier rett ut til de tillitsvalgte og til de ansatte: I dag er vi 10.000 ansatte. Det er et under hvis vi er mer enn 5000 om ti år. Og vi er heldige om vi er mer enn 5000 om fem år, sa Bjerke i et foredrag ifølge avisa.

Bjerke sier DNB må klare å være mer lønnsomme og bedre på teknologi enn konkurrentene.

Siden 2011 har DNB redusert antall ansatt med mer enn 3000, viser Dagens Næringslivs regnestykke.

