DNB-sjef Rune Bjerke redegjorde mandag for datterselskapet i Luxembourg og dets rolle i etablering av selskaper på Seychellene. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

DNB-sjefen: 5000 ansatte forsvinner innen fem år

Rune Bjerke sier DNBs 10.000 ansatte og tillitsvalgte er heldige om de er flere enn 5.000 om fem år, og at det er et under om de er mer enn 5.000 om ti år.