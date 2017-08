DNBs toppsjef skryter av Siv Jensen

Jens Stoltenbergs nære venn Rune Bjerke skryter av regjeringens håndtering av oljekrisen.

– Nå er det ingen tvil om at optimismen er voksende. Arbeidsledigheten er nedadgående og veksten er på vei opp. Det viser at de automatiske stabilisatorene en har i norsk økonomi virker. Men det viser også at de som har ansvar for finans- og pengepolitikken har balansert avveiningene på en god måte, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke til Dagens Næringslivs papirutgave.

Han legger til at han også hører skryt i utlandet av hvordan Norge taklet halveringen av oljeprisen i 2014.

- Norge har klart seg gjennom en tøff periode på en god måte, sier Bjerke til avisen.

Han ønsker ikke å sammenligne den forrige rødgrønne regjeringens innsats med den sittende regjeringen.

Bjerke vil langtfra avblåse krisen i norsk økonomi, men mener forholdene ligger til rette for at trenden vil snu. Han håper og tror at boligprisfallet vil flate ut, men advarer norske lånekunder om å tro at rentene vil være vare evig.