DNO kvalifisert til anbudsrunder i Iran

Irans nasjonale oljeselskap (NIOC) publiserte listen over forhåndskvalifiserte selskaper mandag. Andre selskaper på listen er Total, Shell, Eni, Gazprom og Schlumberger.

Iran inviterte i oktober internasjonale oljeselskaper til å kjempe om 50 ulike lete- og produksjonsprosjekter for første gang siden atomavtalen i 2015.

I november opplyste DNO at selskapet har signert en intensjonsavtale med NIOC om å gjennomføre en mulighetsstudie av feltet Changuleh. Selskapet opplyste samtidig at de har etablert et iransk datterselskap i den forbindelse.

– Iran representerer et åpenbart og spennende neste skritt i å utvide DNOs fotavtrykk i regionen, uttalte administrerende direktør Bjørn Dale. (©NTB)