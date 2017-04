Dobler ressursanslaget for Barentshavet

ANNONSE

Det viser Oljedirektoratets nye beregninger.

Oljedirektoratet har nylig kartlagt den østlige delen av Barentshavet nord. Det er et område på om lag 170.000 kvadratkilometer, 10.000 kvadratkilometer større enn den norske delen av Nordsjøen.

Ressursene i det nye området er anslått til 1,4 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er like stort som 14 Johan Castberg-felt, og mer enn fem ganger Snøhvit-feltet.

Regner man om det til fat er det snakk om snaue 10 milliarder fat olje og gass i Barentshavet. Verdien på ressursene kan beløpe seg på hele 900 milliarder kroner, ifølge DN.

Direktoratet tror at rundt 60 prosent av ressursene er væske, altså olje, konsensat og naturgassvæske, mens resten er gass.

Usikre tall

Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.

«Tallet er naturligvis usikkert. Det kan vise seg å være lavere eller det kan være mye høyere,» sier oljedirektør Bente Nyland i melding.

De forventede totale ressursene er omtrent like store i den kartlagte delen av Barentshavet nord som i Barentshavet sør, men den nordlige delen er bare halvparten så stor som den sørlige.

SKILLELINJE: Kart over norsk sokkel med det nye området markert.

«Det vil si at det kartlagte arealet i nord har omtrent dobbelt så stort ressurspotensial per kvadratkilometer som Barentshavet sør,» sier Nyland.

Siden 2012 har OD på oppdrag fra Stortinget arbeidet med å kartlegge det norske havområdet i den østlige delen av Barentshavet nord. Området er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet.

Bekrefter potensial

Oljeanalytiker Thina Saltvedt sier dette er et område man visste veldig lite om på grunn at uavklarte spørsmål om delingslinje med Russland.

- Men det har vært håp og tro om at det skulle være mye ressurser der, og det er først nå de siste årene man kan ha sjekket det. Denne meldingen bekrefter at det er potensial for mye olje og gass i dette området, sier Saltvedt til Nettavisen.

Hun advarer imidlertid for å sprette sjampanjen ennå.

- Vi vet fortsatt ikke sikkert hvor store ressuser som faktisk ligger der, dette er bare anslag, og det er langt frem i tid til disse reservene vil bli utvinnet. Vi snakker i hvert fall om ti til femten år. På den tiden kan det skje mye, både med oljeprisene og med andre energiformer, sier hun.

Ny rekord i letebrønner

Oljedirektoratet venter ellers ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år. 15 brønner er planlagt boret, to flere enn i toppåret 2014.

«Dette er en markant økning, og viser en svært gledelig utvikling i Barentshavet,» sa oljedirektør Bente Nyland på Barentshavkonferansen i Hammerfest tirsdag, ifølge en melding.

I sommer skal Statoil bore den første undersøkelsesbrønnen nordøst i området. Ifølge oljedirektoratet blir denne brønnen svært viktig i arbeidet med å kartlegge geologien i denne delen av Barentshavet.

«Brønnen vil kunne bekrefte om det er petroleum i området, og vil gi oss uvurderlig kunnskap om undergrunnen,» sa oljedirektøren.