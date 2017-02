Dollaren faller under politisk uro

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Dollarindeksen ICE viser at den amerikanske valutaen har gått tilbake 0,60 prosent torsdag, målt opp mot en gruppe på seks rivaler. Den ligger nå på 100,48, per klokken 22.00 norsk tid.

Målt opp mot det større valuta-utvalget i WSJ-indeksen har dollaren gått tilbake 0,40 prosent til 90,77.

Ifølge Market Watch skyldes dette at investorene er forsiktige med tanke på det som oppfattes proteksjonistiske tendenser i Det hvite hus, noe som kan sette i gang en handelskrig med utenlandsk valuta.

I tillegg avventer markedet detaljene rundt president Donald Trumps skatteplan, som er varslet å komme innen få dager.

- Dollaren fortsetter å slite, til tross for at økonomisk data er bedre enn ventet og økte forventninger til at Federal Reserve vil heve renten i mars, sier Valentin Marinov hos Credit Agricole ifølge Market Watch.

- Mange av våre kunder spør hva det er som holder tilbake dollaren, og de fleste peker på politisk risiko, ettersom Trump øker sannsynligheten for en valutakrig, noe som er nedslående for dollaren på lang sikt, legger han til.

Målt opp mot norske kroner, er dollaren torsdag kveld ned 0,05 øre eller 0,09 prosent. Det betyr at dollaren nå koster 8,29 norske kroner.

Dow Jones-indeksen steg 0,04 prosent torsdag, til 20.620,04 poeng etter en pluss på 8,18 poeng. Dermed satte den rekord igjen, for sjette dag på rad.

Nasdaq gikk tilbake 0,08 prosent eller 4,54 poeng, til 5814,90 poeng. Standard & Poor 500 sank også marginalt, det vil si 2,02 poeng eller 0,09 prosent, til 2347,23 poeng.