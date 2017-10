Dollarhegemoniet trues av yuan og rubler

Dollarens stålgrep på verdenshandelen trues på sikt, mener DNBs valutastrateg.

- Meldingene om at Kina gjennom sine statseide olje- og pensjonsselskap ønsker å kjøpe en større andel av Saudi Aramco i forkant av det som lå an til å bli verdens største børsnotering, handler om mer enn tilgang på olje, skriver DNBs valutastrateg Magne Østnor i en morgenrapport fredag.

Han minner om 2014 da flere franske banker ble bøtelagt av amerikanske myndigheter for brudd på amerikanske sanksjoner mot Sudan, Irak og Cuba. Finansielle handler som på den tiden de ble utført var lovlige i Europa. Amerikanerne argumenterte med at dersom man gjør seg nytte av den amerikanske finansielle infrastrukturen, må man også følge amerikansk lovgivning.

- Siden om lag to tredjedeler av verdenshandelen gjøres opp i dollar, er det ikke akkurat uten konsekvenser. Russland og Kina har lenge tatt sikte på å gjøre opp mer av handelen seg i mellom i rubler og yuan. Det franske oljeselskapet Total har åpnet for å gjøre opp handler i euro. Ser man kinesernes flørt med Saudi Aramco i et slikt lys, er det ytterligere et steg på veien mot dollarhegemoniets fall. Ikke i morgen. Ikke neste år. Men på sikt, skriver Østnor.

Valutastrateg i DNB Markets Magne Østnor.

