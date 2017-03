ANNONSE

Pizza Pizza Norway, den nordiske partneren til pizzakjeden Domino's Pizza, overtar Dolly Dimples.

Dolly Dimple’s er Norges tredje største pizzakjede med over 500 medarbeidere, 41 butikker og en omsetning på 308 millioner kroner. Domino's kom til Norge for rundt tre år siden, og har 12 butikker.

Vil bli nummer én

Kenneth Lorentzen, sjef for Dominos Pizza i Norge, sier den langsiktige planen er å gå forbi dagens markedsleder, Peppes pizza, som nylig forsøkte å overta Dolly Dimple's.

- Vår langsiktige ambisjon er å bli nummer én på pizza i Norge. Dolly Dimple`s har en svært lang historie. Vi ser frem til å starte integreringen av selskapene og å bygge en solid plattform for videre vekst og utvikling, sier Lorentzen i en melding.

I løpet av det kommende året vil Domino`s integrere Dolly Dimple`s i egen virksomhet.

- Dette er et veldig spennende trekk for Domino's og vi er svært glade for å kunne ønske Dolly Dimple's velkommen som del av vårt selskap. I kombinasjon med vår kompetanse innen digital strategi og e-handel, skal vi sikre økt vekst i Norge de neste årene, sier David Wild, administrerende direktør for Domino`s Pizza Group i meldingen.

Peppes fikk nei

Avtalen kommer etter at planen om en fusjon mellom Dolly Dimple's og Peppes Pizza i januar høst strandet som følge av at konkurransehensyn. Konkurransetilsynet mente fusjonen innebar «en vesentlig begrensning av konkurransen i restaurantmarkedet og take-away-markedet».

DOMINOS: Har 12 utsalgssteder i Norge.

Avgjørelsen ble påklaget, men næringsminister Monica Mæland satt i januar et endelig punktum og stanset planene.

Dominos har 12 restauranter i Norge, mens Dolly Dimples har 42 restauranter. Til sammenlikning har Peppes pizza 81 restauranter og er den største pizzakjeden i Skandinavia, så den ny konstellasjonen av Dominos og Dolly Dimples bør dermed ha langt større sjanser til å få Konkurransetilsynets godkjennelse enn Peppes/Dolly Dimple's-avtalen.

