Donald Trump jr. med ny versjon av innholdet i russer-møtet

Forklarte seg torsdag for Senatets etterforskere.

NEW YORK (Nettavisen): Etterforskningene av Russlands påvirkning av presidentvalget i USA og hvorvidt Donald Trump bidro i denne påvirkningen, pågår for fullt.

Torsdag brukte hans sønn Donald Trump Jr. store deler av dagen på å forklare seg overfor Senatet. Møtet ble holdt bak lukkede dører og pressen fikk ikke snakke med ham etter at det var ferdig.

Temaet var imidlertid kjent: Hans møte med Natalia Veselnitskaja i juni 2016.

Tidligere har presidentsønnen benektet at han møtte russere. Det gjorde han overfor The New York Times i mars. Senere uttalte hans advokat at han da siktet til ansatte i russiske myndigheter, ikke russere generelt. Veselnitskaja har forbindelser til Kreml, men er ikke offentlig ansatt.

I juli forklarte Trump Jr. at møtet hovedsakelig handlet om adopsjoner fra Russland. Torsdag kom han imidlertid med en tredje versjon, og denne versjonen veier ifølge The New York Times tyngre, ettersom den ble gitt til Senatet og det er et lovbrudd å bevisst lyve overfor Kongressen.

Avisen skriver at Trump Jr. torsdag forklarte at møtet ble gjennomført fordi han hadde blitt fortalt at Veselnitskaja kunne gi ham informasjon som var skadelig for Hillary Clinton, Trumps motstander i presidentvalget. Han følte at det var viktig å finne ut hvor «skikket» Clinton var for jobben som president i USA.

- Det viste seg at min skepsis var fornuftig. Møtet ga ikke noen relevant informasjon, sa Trump Jr. til Senatets etterforskere.

Trump Jr. hevdet altså at det ikke kom noe nevneverdig ut av møtet, og han bedyret også at han aldri har konspirert med russiske myndigheter for å påvirke det amerikanske valget.

Han poengterte også at han uansett ville ha bedt om juridisk rådgivning dersom møtet hadde gitt ham informasjon han potensielt kunne bruke for å skade Clinton i valgkampen.

- I den grad de hadde informasjon vedrørende kandidatens skikkethet, karakter eller kvalifikasjoner, mente jeg at jeg i det minste burde lytte til det de hadde å si. Avhengig av hva, om noe, som kom ut av møtet, ville jeg ha konsultert med en rådgiver for å komme til en velbegrunnet avgjørelse om bruken av informasjonen, forklarte Trump Jr.